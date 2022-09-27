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10:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский вратарь Аскаров дебютировал за «Нэшвилл» в предсезонной игре НХЛ

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. «Нэшвилл Предаторз» обыграл «Флориду Пантерз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Нэшвилле, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Филип Форсберг (15-я минута), Коди Гласс (49), Колтон Сиссонс (54) и Таннер Дженнот (58).

Российский голкипер «Нэшвилла» Ярослав Аскаров вышел на лед в середине второго периода и отразил 12 из 12 бросков, форвард Яков Тренин сыграл 16 минут 17 секунд, совершил два броска по воротам и провел два силовых приема, завершив встречу с показателем полезности «+2».

«Нэшвилл» и «Флорида» провели вторую очную встречу за день. В первом матче победу в овертайме со счетом 4:3 одержали «пантеры».

Результаты других матчей дня:

«Монреаль Канадиенс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:2;.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1;.

«Даллас Старз» — «Сент-Луис Блюз» — 0:4;.

«Вегас Голден Найтс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 1:2 (ОТ);.

«Сиэтл Кракен» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:0.

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