«Он спасает что угодно». Фанат повесил на дверь джерси Василевского в ожидании урагана

«Молнии» перенесли два предсезонных матча, с «Каролиной Харрикейнз» и «Нэшвилл Предаторз», из-за природных катаклизмов, а именно — урагана «Иан», который надвигается на штат Флориду и может иметь весьма серьёзные последствия. На данный момент в штате объявлен режим чрезвычайного положения.

Болельщики с юмором отреагировали на эту ситуацию, а Оман выложил переписку.

«Передаю это с разрешения фаната. Здесь, в Тампе, — шторм не может отнять у нас чувство юмора», — говорится в сообщении.

Источник: Грег Оман, журналист