Вопрос подвиз: чехи готовы сорвать матчи НХЛ в Праге

Новый сезон НХЛ должен открыться двумя матчами между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом» 7 и 8 октября. Причем встречи планируется провести в Чехии — таким образом американская лига популяризирует свой турнир в Европе. Однако, интересный проект оказался на грани срыва из-за позиции министерства иностранных дел Чехии: руководство ведомства выступило против того, чтобы давать визы россиянам, выступающим за это команды. Если позиция чешских властей не изменится, американские команды, вероятно, не поедут в Европу.

Поедут все, или никто

С инициативой запретить российским хоккеистам въезд в страну для участия в вынесенных матчах регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом» изначально выступил знаменитый чешский вратарь Доминик Гашек. Итогом последовавшей затем бурной общественной дискуссии стало письмо, которое чешские власти отправили в НХЛ — они официально попросили лигу исключить из списка участников матчей российских хоккеистов. За «Сан-Хосе» выступают нападающие Евгений Свечников и Александр Барабанов, за «Нэшвилл» — форвард Яков Тренин и вратарь Ярослав Аскаров. Встречи запланированы на 7 и 8 октября и должны состоятся в Праге.

— Позиция МИД относительно выдачи виз российским хоккеистам «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» на старт сезона НХЛ в Праге не меняется. Они не должны получать шенгенские визы. Если у них уже есть действующие визы, их должны впустить — но текущие переговоры могут изменить ситуацию, — рассказывал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью Eurozpravy.cz незадолго до отправки письма.

Вторил Липавскому и его заместитель Мартин Смолек, который обосновал позицию ведомства рекомендацией министров спорта ЕС не допускать российских спортсменов к участию в спортивных соревнованиях на территории Евросоюза.

Официальной реакции НХЛ на письмо чехов до сих пор нет — об этом в беседе с порталом iSport.cz сообщила представитель отдела коммуникаций местного МИД Мариана Вернерова. Впрочем, она же подчеркнула, что МИДе Чехии ответа и не ждут, так как письмо носило информационный характер. При этом неофициальная реакция на возможные проблемы российских хоккеистов появилась. В частности, высказался один из самых известных чешских хоккеистов НХЛ, нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл. Он — один из тех, кто должен сделать кассу будущим матчам.

— Мы поддерживаем Барабанова. Я много играл вместе с ним в прошлом году, и он отличный парень. Это тяжелая ситуация. Это не ошибка игроков, и он не должен быть за это наказан. Он один из самых приятных парней, — заявил форвард в интервью San Jose Hockey Now. — У нас были тяжелые три года без плей-офф, поэтому прежде всего мы должны держаться вместе, поддержать всех. Нужно помогать друг другу, будь то сотрудник или игрок, мы просто должны держаться вместе.

Суров был и генеральный менеджер «Шаркс» Майк Грир, который четко дал понять, что команда не полетит в столицу Чехии без россиян.

— Или мы все поедем, или никто не поедет. Я твердо убежден в том, что мы одна команда. Это не вина игроков. Они не сделали ничего плохого. Поэтому я не думаю, что они должны быть наказаны. Мы поддерживаем их, и мы все едины, — заявил он.

Без зрелища

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью «Известиям» подчеркнул единение, с которым каждый человек, имеющий отношение к НХЛ, защищает интересы лиги.

— За океаном умеют считать каждый цент и не подвержены ненужным сантиментам, — отметил эксперт. — Дело с потенциальным участием русских игроков на Кубке мира-2024 подвисло — только потому, что лига будет тянуть до последнего, рассчитывая задействовать в турнире всех сильнейших. Тогда как чешские политики, включая Доминика Гашека, — пытаясь показать себя искренними борцами за правду и стараясь превзойти в святости Папу Римского. Хотя в действительности эти люди влезли на чужую бизнес-территорию, чем в конечном счете вредят своей стране и обычным болельщикам.

Скорее всего, российские хоккеисты уже получили шенгенские визы, но если чехи не пустят наших на матчи, то сами лишат себя зрелища. В таком случае велика вероятность, что «Сан-Хосе» и «Нэшвилл» никуда не полетят и спокойно сыграют в США.

Ведь помимо странностей с визами активно обсуждается безопасность российских игроков. Лига ставит этот вопрос выше денег. В НХЛ должны быть полностью уверены, что безопасность игроков, в том числе россиян, будет обеспечена в Чехии. Такие гарантии они вряд ли получат.