«Он спасет все остальное». Болельщик «Тампы» повесил на дверь свитер Василевского в ожидании урагана
В США болельщики сохраняют чувство юмора, несмотря на надвигающийся ураган на штат Флориду.
В США болельщики сохраняют чувство юмора, несмотря на надвигающийся ураган на штат Флориду.
Накануне «Тампа-Бэй Лайтнинг» на официальном сайте сообщил о переносе двух предсезонных матчей. Причиной тому стал ураган «Иан». Из-за опасного погодного явления были отложены игры с «Каролиной Харрикейнз» (28 сентября) и с «Нэшвилл Предаторз» (29 сентября).
Некоторые болельщики с юмором отреагировали на эту ситуацию. Один из фанатов «молний» повесил на входную дверь свитер голкипера Андрея Василевского. Фанат подписал фото: «Он спасет все остальное».
Василевский в 2019 году становился обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю НХЛ.