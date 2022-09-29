«Он спасет все остальное». Болельщик «Тампы» повесил на дверь свитер Василевского в ожидании урагана

Накануне «Тампа-Бэй Лайтнинг» на официальном сайте сообщил о переносе двух предсезонных матчей. Причиной тому стал ураган «Иан». Из-за опасного погодного явления были отложены игры с «Каролиной Харрикейнз» (28 сентября) и с «Нэшвилл Предаторз» (29 сентября).