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15:28 (мск), источник: Sport24

«Он спасет все остальное». Болельщик «Тампы» повесил на дверь свитер Василевского в ожидании урагана

В США болельщики сохраняют чувство юмора, несмотря на надвигающийся ураган на штат Флориду.

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Источник: AP 2022

Накануне «Тампа-Бэй Лайтнинг» на официальном сайте сообщил о переносе двух предсезонных матчей. Причиной тому стал ураган «Иан». Из-за опасного погодного явления были отложены игры с «Каролиной Харрикейнз» (28 сентября) и с «Нэшвилл Предаторз» (29 сентября).

Некоторые болельщики с юмором отреагировали на эту ситуацию. Один из фанатов «молний» повесил на входную дверь свитер голкипера Андрея Василевского. Фанат подписал фото: «Он спасет все остальное».

Василевский в 2019 году становился обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю НХЛ.

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