Советник премьер-министра Чехии подтвердил, что россияне из НХЛ смогут въехать в страну

«Это частное мероприятие, у них есть визы, поэтому с точки зрения государства нет причин их не пускать. Их присутствие не угрожает национальной безопасности. И я даже не говорю о том, что помимо шенгенских виз они имеют долгосрочные американские рабочие визы и живут в США», — цитирует Пояра iSport.cz.
С инициативой не допускать россиян к игре ранее выступил легендарный чешский вратарь Доминик Гашек. Матчи должны пройти 7 и 8 октября.
За «Нэшвилл» выступают трое россиян: вратарь Ярослав Аскаров, нападающие Яков Тренин и Егор Афанасьев, за «Сан-Хосе» пятеро: защитник Артемий Князев и нападающие Александр Барабанов, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников.
Новый сезон в НХЛ стартует 7 октября. В прошлом сезоне победу в Кубке Стэнли одержали хоккеисты «Колорадо Эвеланш».
Ранее хоккейный агент Дэн Мильштейн заявил, что НХЛ не будет прогибаться под политические вопросы.