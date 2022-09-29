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15:47 (мск), источник: Газета.Ру

Советник премьер-министра Чехии подтвердил, что россияне из НХЛ смогут въехать в страну

Советник премьер-министра Чехии Томаш Пояр сообщил, что российские игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс» примут участие в выставочных матчах в Праге.

Нэшвилл
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Источник: AP 2022

«Это частное мероприятие, у них есть визы, поэтому с точки зрения государства нет причин их не пускать. Их присутствие не угрожает национальной безопасности. И я даже не говорю о том, что помимо шенгенских виз они имеют долгосрочные американские рабочие визы и живут в США», — цитирует Пояра iSport.cz.

С инициативой не допускать россиян к игре ранее выступил легендарный чешский вратарь Доминик Гашек. Матчи должны пройти 7 и 8 октября.

За «Нэшвилл» выступают трое россиян: вратарь Ярослав Аскаров, нападающие Яков Тренин и Егор Афанасьев, за «Сан-Хосе» пятеро: защитник Артемий Князев и нападающие Александр Барабанов, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников.

Новый сезон в НХЛ стартует 7 октября. В прошлом сезоне победу в Кубке Стэнли одержали хоккеисты «Колорадо Эвеланш».

Ранее хоккейный агент Дэн Мильштейн заявил, что НХЛ не будет прогибаться под политические вопросы.

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