Советник премьер-министра Чехии подтвердил, что россияне из НХЛ смогут въехать в страну

«Это частное мероприятие, у них есть визы, поэтому с точки зрения государства нет причин их не пускать. Их присутствие не угрожает национальной безопасности. И я даже не говорю о том, что помимо шенгенских виз они имеют долгосрочные американские рабочие визы и живут в США», — цитирует Пояра iSport.cz.