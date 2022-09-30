Три очка Кузьменко не помогли «Ванкуверу» обыграть «Сиэтл»

Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 4:3 (1:3, 0:0, 2:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Тай Картье (13-я минута), Коул Линд (45), Джон Хейден (53) и Райан Донато (65). У хозяев дублем отметился Андрей Кузьменко (3, 10), на счету которого также одна результативная передача, и Таннер Пирсон (17).