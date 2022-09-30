Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Торпедо
Хоккей. КХЛ
29.09
ЦСКА
Сибирь
13
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
12.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
10.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
13
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Три очка Кузьменко не помогли «Ванкуверу» обыграть «Сиэтл»

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. «Сиэтл Кракен» в овертайме обыграл «Ванкувер Кэнакс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ванкувер
СиэтлНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 4:3 (1:3, 0:0, 2:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Тай Картье (13-я минута), Коул Линд (45), Джон Хейден (53) и Райан Донато (65). У хозяев дублем отметился Андрей Кузьменко (3, 10), на счету которого также одна результативная передача, и Таннер Пирсон (17).

Команды проведут еще одну встречу 1 октября, она пройдет в Сиэтле.

Результаты других матчей дня:

  • «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд» — 2:5;
  • «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нэшвилл Предаторз» — 0:2.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Трусова не зря ходит на стрип-пластику. Ее новая программа — чистый секс
Сделавшая каминг-аут российская спортсменка взбесила депутата
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь