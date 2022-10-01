Российский хоккеист «Сан-Хосе» Гущин оформил хет-трик в предсезонном матче

ТАСС, 1 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе» одержал победу над «Вегасом» со счетом 7:3 в предсезонном матче.

Хет-триком в составе победителей отметился 20-летний российский нападающий Данил Гущин (26, 36, 45-я минуты), также шайбы на счету Эрика Карлссона (7), Мэтта Беннинга (29), Джоны Гаджовича (30) и Люка Кунина (52). У проигравших отличились Джек Айкел (19, 41) и Райлли Смит (34).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/npz2WsWQNsA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гущин пока не провел ни одного матча в НХЛ. В прошлом сезоне он выступал в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за команду «Ниагара Айс Догз» и в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Сан-Хосе Барракуда». Нападающий был выбран «Сан-Хосе» на драфте 2020 года в третьем раунде под общим 76-м номером.