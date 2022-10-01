Российский хоккеист «Сан-Хосе» Гущин оформил хет-трик в предсезонном матче
«Сан-Хосе» обыграл «Вегас» со счетом 7:3.
«Сан-Хосе» обыграл «Вегас» со счетом 7:3.
ТАСС, 1 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе» одержал победу над «Вегасом» со счетом 7:3 в предсезонном матче.
Хет-триком в составе победителей отметился 20-летний российский нападающий Данил Гущин (26, 36, 45-я минуты), также шайбы на счету Эрика Карлссона (7), Мэтта Беннинга (29), Джоны Гаджовича (30) и Люка Кунина (52). У проигравших отличились Джек Айкел (19, 41) и Райлли Смит (34).
Гущин пока не провел ни одного матча в НХЛ. В прошлом сезоне он выступал в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за команду «Ниагара Айс Догз» и в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Сан-Хосе Барракуда». Нападающий был выбран «Сан-Хосе» на драфте 2020 года в третьем раунде под общим 76-м номером.
В другом матче «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси» со счетом 2:1, автором первой шайбы команды из Нью-Йорка стал Артемий Панарин, результативной передачей отметился Виталий Кравцов. Передача Евгения Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Детройт» (2:0), а голкипер «Торонто» Илья Самсонов в игре с «Оттавой» отразил 27 бросков и помог своей команде победить со счетом 6:3.