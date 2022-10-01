Четверо русских — в топ-10, Овечкин — только 15-й. Рейтинг 50 лучших хоккеистов НХЛ

За несколько дней до старта очередного регулярного чемпионата НХЛ «СЭ» представляет свою традиционную версию рейтинга 50 лучших хоккеистов лиги. В голосовании приняли участие авторы хоккейного отдела, каждый из которых выбирал свою версию топ-50 — все вместе они складывались в общий рейтинг. Главный критерий по-прежнему остается неизменным — выступления игрока в последнем сезоне. При этом результаты в прошлые годы тоже учитываются, пусть и в меньшей степени.

Было бы очень странно, если бы после лучшей регулярки в карьере место в топ-50 не нашлось для новосибирца Владимира Тарасенко, вернувшегося в наш рейтинг впервые с 2019 года. А ведь еще прошлым летом казалось, что несколько операций на плече окончательно поставили на нем крест как на элитном снайпере и уничтожили мотивацию играть за «Сент-Луис», чьи врачи из-за неправильного плана на два сезона превратили его жизнь в сущий кошмар. Тем не менее живая легенда «Блюзменов» не просто смогла вернуться на свой привычный уровень, но и впервые в карьере преодолела плану в 80 очков за чемпионат, не сбавив обороты в плей-офф.

А вот другой россиянин Андрей Свечников по большому счету сохранил свою позицию в пятой десятке. Пусть и оказался на две строчки ниже, чем прошлой осенью. И есть ощущение, что всему виной отсутствие должного прогресса, которого каждый год ждут от парня из Казани. Пока воспитанник «Ак Барса» плотно сидит в «Каролине» в тени более опытного Себастьяна Ахо и вряд ли скакнет вверх в рейтинге, если не выберется из-за спины финского центра.

Ожидаемо начал сдавать свои позиции некогда лучший оборонительный центр лиги Патрис Бержерон, чье завершение карьеры уже не за горами. Зато на четыре ступеньки сумел подняться Евгений Малкин, роскошно вернувшийся после операции на колене и прошедший прошлую регулярку по графику «очко за игру». Однако куда большего внимания заслуживает наличие в четвертой десятке сразу шести дебютантов рейтинга — Ильи Сорокина, Якоба Маркстрема, Криса Крайдера и Девона Тэйвза. Правда, среди них не нашлось человека, который оказался бы в топе у всех проголосовавших.

50 лучших игроков НХЛ.

Не обошлось без новых лиц и в топ-30. Игнорировать 47 шайб лидера «Виннипега» Кайла Коннора, стоочковую регулярку Мэттью Ткачака и неожиданный прорыв Джей Ти Миллера, тащившего оживший лишь при Брюсе Будро «Ванкувер», попросту нельзя. Но, пожалуй, главное лицо в этой группе — вернувшийся во все возможные списки и окончательно восстановившийся после всех травм Стивен Стэмкос. Удивительно, но свою первую сотню капитан «Тампы» выбил только в 32 года.

50 лучших игроков НХЛ.

Как-то не по себе становится от одной мысли, что наступили те времена, когда мы уже не ставим Сидни Кросби, Александра Овечкина и Патрика Кейна автоматически в первую десятку. Все трое остаются самыми влиятельными игроками своих команд. Но привычной магии от них постепенно становится меньше, а с каждым годом им вполне предсказуемо все сложнее и сложнее конкурировать за индивидуальные награды с парнями девяностых и детьми нулевых. Впрочем, если канадец и американец сдали позиции, то главный преследователь Гретцки сохранил прошлогоднее 15-е место.

Еще до получения итоговых результатов интереснее всего было узнать, поможет ли выигранный Кубок Стэнли Нэйтану Маккиннону скинуть с престола Коннора Макдэвида. Как оказалось, и близко нет. Однако лидеру чемпионского «Колорадо» удалось подвинуть со второго места Никиту Кучерова, который и вовсе оказался выдавлен из первой тройки лучшим другом Макдэвида Леоном Драйзайтлем. Вопрос в том, изменился бы расклад, не пропусти 86-й номер «Тампы» половину сезона.

Вниз спустился и Андрей Василевский, сыгравший в плей-офф несколько ниже ожиданий. Поэтому в свете 60 голов Остона Мэттьюса, впервые попавшего в наш топ-10, и нереального прогресса Кэйла Макара его падение не выглядит чем-то немыслимым. И если бы «Рейнджерс» продвинулись по кубковой сетке чуть дальше, то далеко не факт, что уфимец оказался бы выше Игоря Шестеркина, ставшего главным прорывом нашего рейтинга. Еще год назад новый Король Нью-Йорка оказался далеко за пределами пятого десятка, а теперь дышит в спину Хедману, с которым его разделили всего два балла.

За кого еще можно порадоваться, так это за Кирилла Капризова. Прошлой осенью мы гадали, заслуживает ли парень из Новокузнецка контракт на девять миллионов долларов год, а теперь видим, как он совершает скачок с 29-й на 10-ю позицию и на наших глазах за какие-то два года становится лучшим игроком в истории некогда серой и бедовой «Миннесоты».