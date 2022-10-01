В Чехии объяснили недопуск российских хоккеистов на матчи НХЛ в Праге

«Контракт подписали до начала военных действий, когда Международная федерация хоккея еще не исключила Россию, мы не можем из него выйти. Если бы мы просто отменили матчи, я бы это понял, но недопуск отдельных игроков просто нарушит психологию этих ребят», — цитирует Гадамчика sport.cz.

Ранее заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек заявил, что ведомство предупредило НХЛ о возможном запрете на въезд в страну для граждан России на вынесенные матчи между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз». В составе «акул» играют российские форварды Александр Барабанов и Евгений Свечников, за «хищников» выступает Яков Тренин. Источник РИА Новости 22 сентября сообщил, что НХЛ имеет договоренности о проведении матчей в Чехии и не ожидает препятствий для участия в них российских хоккеистов. Если они возникнут, то лига не будет проводить запланированные матчи в Чехии, а клубы сыграют у себя дома.