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19:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Чехии объяснили недопуск российских хоккеистов на матчи НХЛ в Праге

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Недопуск российских игроков до участия в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Праге скажется на их психологическом здоровье в будущем, считает президент Федерации хоккея Чехии Алоиз Гадамчик.

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Источник: AFP 2022

«Контракт подписали до начала военных действий, когда Международная федерация хоккея еще не исключила Россию, мы не можем из него выйти. Если бы мы просто отменили матчи, я бы это понял, но недопуск отдельных игроков просто нарушит психологию этих ребят», — цитирует Гадамчика sport.cz.

Ранее заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек заявил, что ведомство предупредило НХЛ о возможном запрете на въезд в страну для граждан России на вынесенные матчи между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз». В составе «акул» играют российские форварды Александр Барабанов и Евгений Свечников, за «хищников» выступает Яков Тренин. Источник РИА Новости 22 сентября сообщил, что НХЛ имеет договоренности о проведении матчей в Чехии и не ожидает препятствий для участия в них российских хоккеистов. Если они возникнут, то лига не будет проводить запланированные матчи в Чехии, а клубы сыграют у себя дома.

Сезон НХЛ стартует встречами в рамках Global Series в Праге 7 и 8 октября.

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