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09:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Коламбус» обыграл «Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. «Коламбус Блю Джекетс» переиграл «Вашингтон Кэпиталз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Коламбус
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). В составе победителей отличились Карсон Мейер (13-я минута) и Егор Чинахов (47). У гостей шайбу забросил Алексей Протас (8).

По итогам игры Чинахов был признан третьей звездой.

Результаты других матчей:

  • «Оттава Сенаторз» — «Монреаль Канадиенс» — 5:4 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 1:0);
  • «Виннипег Джетс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).

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