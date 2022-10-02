«Коламбус» обыграл «Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. «Коламбус Блю Джекетс» переиграл «Вашингтон Кэпиталз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. «Коламбус Блю Джекетс» переиграл «Вашингтон Кэпиталз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). В составе победителей отличились Карсон Мейер (13-я минута) и Егор Чинахов (47). У гостей шайбу забросил Алексей Протас (8).
По итогам игры Чинахов был признан третьей звездой.
Результаты других матчей: