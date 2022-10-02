«Коламбус» обыграл «Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ

Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). В составе победителей отличились Карсон Мейер (13-я минута) и Егор Чинахов (47). У гостей шайбу забросил Алексей Протас (8).