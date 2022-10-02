«Флорида» перевела Денисенко в АХЛ
Пресс-служба «Флориды» сообщила о переводе нескольких хоккеистов в фарм-клуб «Шарлотт Чекерс», который выступает в АХЛ.
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Пресс-служба «Флориды» сообщила о переводе нескольких хоккеистов в фарм-клуб «Шарлотт Чекерс», который выступает в АХЛ.
В их числе оказался 22-летний российский форвард Григорий Денисенко, подписавший с «Пантерз» контракт в 2020 году.
Также в АХЛ были переведены нападающие Коннор Баннаман, Патрик Джайлз, Итан Кеппен, Антон Левчи и Райли Нэш, защитники Деннис Чезана, Сантту Киннунен и Джон Людвиг и вратарь Мак Гузда.