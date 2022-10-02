«Флорида» перевела Денисенко в АХЛ

В их числе оказался 22-летний российский форвард Григорий Денисенко, подписавший с «Пантерз» контракт в 2020 году.

Также в АХЛ были переведены нападающие Коннор Баннаман, Патрик Джайлз, Итан Кеппен, Антон Левчи и Райли Нэш, защитники Деннис Чезана, Сантту Киннунен и Джон Людвиг и вратарь Мак Гузда.