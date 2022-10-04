Клуб НХЛ подписал контракт с российским защитником Дроновым

Двустороннее соглашение с 24-летним игроком рассчитано на один сезон, зарплата при игре в НХЛ составит 770 тысяч долларов. В случае выступления россиянина в Американской хоккейной лиге (АХЛ) он будет получать 70 тысяч. На данный момент он заявлен за фарм-клуб «Каролины» «Чикаго Вулвз».