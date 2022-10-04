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09:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клуб НХЛ подписал контракт с российским защитником Дроновым

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российский защитник Григорий Дронов подписал контракт с «Каролиной», сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Двустороннее соглашение с 24-летним игроком рассчитано на один сезон, зарплата при игре в НХЛ составит 770 тысяч долларов. В случае выступления россиянина в Американской хоккейной лиге (АХЛ) он будет получать 70 тысяч. На данный момент он заявлен за фарм-клуб «Каролины» «Чикаго Вулвз».

Дронов является воспитанником магнитогорского «Металлурга», за который выступал с 2016 года. На его счету в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 257 матчей и 60 очков (13 шайб и 47 голевых передач). В составе сборной России он стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2017 года.

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