Клуб НХЛ подписал контракт с российским защитником Дроновым

Двустороннее соглашение с 24-летним игроком рассчитано на один сезон, зарплата при игре в НХЛ составит 770 тысяч долларов. В случае выступления россиянина в Американской хоккейной лиге (АХЛ) он будет получать 70 тысяч. На данный момент он заявлен за фарм-клуб «Каролины» «Чикаго Вулвз».
Дронов является воспитанником магнитогорского «Металлурга», за который выступал с 2016 года. На его счету в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 257 матчей и 60 очков (13 шайб и 47 голевых передач). В составе сборной России он стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2017 года.