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17:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Жена Овечкина рассказала о неудачной попытке отдать сына в американский детсад

Старший сын российского хоккеиста Александра Овечкина, левого нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» из Национальной хоккейной лиги, не смог посещать детский сад в США. Об этом супруга спортсмена Анастасия Шубская рассказала в интервью изданию «Hello!».

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Источник: соцсети

Анастасия попыталась определить ребенка в дошкольное учреждение. Молодая мать передала сына воспитательницам, однако вскоре раздался звонок с просьбой забрать четырехлетнего Сережу.

«Меня многие предупреждали, что первое время дети могут плакать, когда мама уходит, но потом их отвлекают, и все отлично. Я привезла Сережу, уехала, но через 40 минут мне позвонили и сказали: у него истерика, возвращайтесь», — поделилась Анастасия.

Жена хоккеиста рассказала эту историю свекрови, на что та ответила: «Саша был точно такой же!».

Александр Овечкин и Анастасия Костенко, которая является младшей дочерью актрисы Веры Глаголевой, заключили брак 8 августа 2016 года. Свадебное торжество состоялось почти год спустя — 8 июля 2017 года. Тогда супруги получили письменное поздравление от президента России Владимира Путина. 18 августа 2018 года на свет появился их первенец Сергей, а 27 мая 2020-го родился второй сын Илья.

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