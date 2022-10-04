Жена Овечкина рассказала о неудачной попытке отдать сына в американский детсад

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Анастасия попыталась определить ребенка в дошкольное учреждение. Молодая мать передала сына воспитательницам, однако вскоре раздался звонок с просьбой забрать четырехлетнего Сережу.

«Меня многие предупреждали, что первое время дети могут плакать, когда мама уходит, но потом их отвлекают, и все отлично. Я привезла Сережу, уехала, но через 40 минут мне позвонили и сказали: у него истерика, возвращайтесь», — поделилась Анастасия.

Жена хоккеиста рассказала эту историю свекрови, на что та ответила: «Саша был точно такой же!».