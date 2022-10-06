Два очка Овечкина и ассист Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Детройт»

Команды обменялись шайбами в первом и втором периодах. Оба раза «Детройт» выходил вперёд. На девятой минуте отличился Тайлер Бертуцци, на что «Кэпиталз» в конце периода ответили шайбой Коннора Макмайкла. Ассистировал ему российский нападающий Александр Овечкин. На 28-й минуте Бертуцци добавил к голу результативную передачу, тогда как шайбу забросил Майкл Расмуссен. Но на 34-й минуте Ник Дженсен снова сделал счёт равным.

Развязка наступила в концовке игры. На 58-й минуте ещё один российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дилан Строум ассистировали Коннору Брауну, а ближе к финальной сирене точку поставил Александр Овечкин.