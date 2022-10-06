Русский талант хоронит свою карьеру. Куда пропал герой Олимпиады Гусев?

Регулярный чемпионат НХЛ стартует уже завтра, 7 октября. Однако некоторые хоккеисты всё ещё надеются примкнуть к укомплектованным командам. Один из них — Никита Гусев. 30-летний нападающий завис в неизвестности — без действующего контракта и осязаемых перспектив. «Пока никаких решений в ситуации с будущим клубом Никиты Гусева не принято», — говорил «Чемпионату» в начале недели агент хоккеиста Юрий Николаев.

С тех пор новых вводных не появилось, но очевидно, что если бы Гусев изъявил желание играть в России, то смог бы выбирать из предложений от самых богатых клубов лиги. Вероятно, Никита по-прежнему отказывается от подобных вариантов и ждёт, когда к нему возникнет интерес из-за океана.

Терпению форварда можно было бы позавидовать, однако есть несколько но. Последний официальный матч Гусев провёл почти полгода назад — в середине апреля. В 16 играх плей-офф он, выступая за СКА, набрал 16 (7+9) очков. При этом игрок уже не выглядел доминирующим на фоне партнёров и соперников, а первая половина сезона и вовсе стала одним из самых сложных отрезков в его карьере. Гусев испытывал явные проблемы с физической формой: в первую очередь ещё сильнее потерял в скорости — компоненте, который во многом и помешал ему закрепиться в НХЛ.

Год назад Гусев тоже до последнего боролся за свой шанс в НХЛ — но именно боролся, а не просто ждал у моря погоды. Осенью нападающий принимал участие в предсезонном лагере «Торонто». Почти сразу после того, как Никите отказали в полноценном контракте, он присоединился к СКА.

Теперь возможностей трудоустроиться в Северной Америке для Гусева стало ещё меньше. Против него играет не лучшая репутация: россиянин оглушительно провалился во втором сезоне в лиге и был выставлен на драфт отказов во время регулярки, а затем не смог заявить о себе во «Флориде», где к креативным форвардам относятся вполне лояльно. Гусев — именно такой, и пробовать его за пределами топ-6 совершенно бессмысленно.

Примечательно, что почти все российские игроки, которые находились в плюс-минус аналогичных обстоятельствах, определились с новым местом работы до старта выставочных матчей. Евгению Свечникову доверились в «Сан-Хосе», Артёму Анисимову дали шанс попробовать себя в «Филадельфии», а Никита Сошников заключил одностороннее соглашение с «Айлендерс». Есть и противоположный по географии пример: накануне Сергей Шумаков, который тоже долго не мог ни на что решиться, подписался с челябинским «Трактором».