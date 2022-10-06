Гашек возмутился после решения впустить российских игроков НХЛ в Прагу

Клубы в своих соцсетях сообщили о прибытии в Чехию. Ранее «Сан-Хосе» провел товарищеский матч в Германии, а «Нэшвилл» сыграл в Швейцарии.
«К сожалению. Согласно законам Европейского союза, которые в данном случае находятся выше наших, если они прибыли в страну из другого государства ЕС, мы не можем не впустить их. Только в том случае, если нам не угрожает непосредственная опасность. Мы могли бы остановить их в аэропорту по прибытии из США», — написал Гашек, отвечая на вопрос, не могли ли чешские власти просто не пустить в страну российских хоккеистов.
Ранее заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек заявил, что ведомство предупредило НХЛ о возможном запрете на въезд в страну для граждан России на вынесенные матчи между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз». В составе «акул» играют российские форварды Александр Барабанов и Евгений Свечников, за «хищников» выступает Яков Тренин. Позднее министр иностранных дел страны Ян Липавский заявил, что Чехия впустит российских игроков на выставочные матчи НХЛ по ранее выданным шенгенским визам.
Сезон НХЛ стартует встречами в рамках Global Series в Праге 7 и 8 октября.