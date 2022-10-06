Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Металлург
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сибирь
ЦСКА
02
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Локомотив
Б
32
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Сочи
43
Все события
Фоторепортажи
13Кошмар на стадионе в Индонезии. Почти 180 человек погибло
10«Спартак» обыграл «Локомотив» с минимальным счетом
16:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гашек возмутился после решения впустить российских игроков НХЛ в Прагу

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион в составе сборной Чехии Доминик Гашек в своем Twitter сообщил, что чешские власти не могли запретить российским игрокам въезд в страну на матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Клубы в своих соцсетях сообщили о прибытии в Чехию. Ранее «Сан-Хосе» провел товарищеский матч в Германии, а «Нэшвилл» сыграл в Швейцарии.

«К сожалению. Согласно законам Европейского союза, которые в данном случае находятся выше наших, если они прибыли в страну из другого государства ЕС, мы не можем не впустить их. Только в том случае, если нам не угрожает непосредственная опасность. Мы могли бы остановить их в аэропорту по прибытии из США», — написал Гашек, отвечая на вопрос, не могли ли чешские власти просто не пустить в страну российских хоккеистов.

Ранее заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек заявил, что ведомство предупредило НХЛ о возможном запрете на въезд в страну для граждан России на вынесенные матчи между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз». В составе «акул» играют российские форварды Александр Барабанов и Евгений Свечников, за «хищников» выступает Яков Тренин. Позднее министр иностранных дел страны Ян Липавский заявил, что Чехия впустит российских игроков на выставочные матчи НХЛ по ранее выданным шенгенским визам.

Сезон НХЛ стартует встречами в рамках Global Series в Праге 7 и 8 октября.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Трусова не зря ходит на стрип-пластику. Ее новая программа — чистый секс
Сделавшая каминг-аут российская спортсменка взбесила депутата
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь