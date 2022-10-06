Гашек возмутился после решения впустить российских игроков НХЛ в Прагу

«К сожалению. Согласно законам Европейского союза, которые в данном случае находятся выше наших, если они прибыли в страну из другого государства ЕС, мы не можем не впустить их. Только в том случае, если нам не угрожает непосредственная опасность. Мы могли бы остановить их в аэропорту по прибытии из США», — написал Гашек, отвечая на вопрос, не могли ли чешские власти просто не пустить в страну российских хоккеистов.