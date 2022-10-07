Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Витязь
Хоккей. НХЛ
21:00
Нэшвилл
Сан-Хосе
Хоккей. КХЛ
6.10
Торпедо
Барыс
31
Хоккей. КХЛ
6.10
Ак Барс
Автомобилист
ОТ
12
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
12.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
10.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
13
Хоккей. НХЛ. Все результаты
13:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин занял второе место в списке самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Овечкин в новом сезоне НХЛ заработает $ 14 млн до вычета налогов и гонораров агентов. Его зарплата составит $ 9 млн, ещё $ 5 млн нападающий получит благодаря спонсорским контрактам.

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид второй сезон подряд и четвёртый раз за последние пять лет возглавляет этот рейтинг с $ 15,3 млн ($ 10,8+$ 4,5). На третьем месте оказался нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин ($ 11,9 млн).

Также в первую десятку вошли россияне Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс», $ 11,7 млн), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз», $ 11 млн) и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг», $ 10,2 млн).

В общей сложности в сезоне-2022/2023 НХЛ 10 самых высокооплачиваемых игроков заработают $ 118 млн.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Патриот Чечни против патриота США. Нас ждёт самый политический бой в UFC?
«Это катастрофа». Комментарии на приговор экс-директору «Чертаново»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь