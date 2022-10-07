Живущая в США жена Овечкина рассказала, какую страну считает своим домом

Овечкина выбрали первым номером драфта НХЛ 2004 года, в 2005-м он начал выступление в Северной Америке с перерывом в 2012—2013 гг. из-за локаута.

«Дом — это Москва. Здесь мы выросли, здесь наши родители, друзья. Конечно, в Америке за это время у нас успели появиться близкие люди, но своим домом мы все равно считаем Россию», — отметила Шубская.

Овечкин родился в Москве и начал карьеру в московском «Динамо». Он неоднократно заявлял о намерении завершить выступления в хоккее в этом клубе.