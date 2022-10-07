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15:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Живущая в США жена Овечкина рассказала, какую страну считает своим домом

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Настасия Шубская, жена российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александра Овечкина, ответила на вопрос журнала Hello, какую из стран она считает своим домом.

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Источник: РИА "Новости"

Овечкина выбрали первым номером драфта НХЛ 2004 года, в 2005-м он начал выступление в Северной Америке с перерывом в 2012—2013 гг. из-за локаута.

«Дом — это Москва. Здесь мы выросли, здесь наши родители, друзья. Конечно, в Америке за это время у нас успели появиться близкие люди, но своим домом мы все равно считаем Россию», — отметила Шубская.

Овечкин родился в Москве и начал карьеру в московском «Динамо». Он неоднократно заявлял о намерении завершить выступления в хоккее в этом клубе.

В активе 37-летнего Овечкина 780 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он занимает третье место в истории турнира. Больше голов забили канадцы Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

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