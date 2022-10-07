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22:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Худобина и Костина выставили на драфт отказов НХЛ

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» выставил российского голкипера Антона Худобина на драфт отказов.

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Также в пятницу из российских хоккеистов на драфт отказов выставили нападающего «Сент-Луиса» Клима Костина, выбранного в первом раунде драфта 2017 года, и защитника «Эдмонтона» Дмитрия Саморукова.

Хоккеистов в течение 24 часов может забрать в свой состав другой клуб НХЛ, если этого не произойдет, они будут отправлены в фарм-клубы.

В прошедшем сезоне Худобин провел девять матчей регулярного чемпионата, Костин — 40, Саморуков — один.

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