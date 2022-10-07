Худобина и Костина выставили на драфт отказов НХЛ

Также в пятницу из российских хоккеистов на драфт отказов выставили нападающего «Сент-Луиса» Клима Костина, выбранного в первом раунде драфта 2017 года, и защитника «Эдмонтона» Дмитрия Саморукова.

Хоккеистов в течение 24 часов может забрать в свой состав другой клуб НХЛ, если этого не произойдет, они будут отправлены в фарм-клубы.