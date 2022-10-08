«Нэшвилл» выиграл у «Сан-Хосе» в стартовом матче нового сезона НХЛ в Праге

В составе «Предаторз» голы забили Кифер Шервуд, Ээли Толванен, Нино Нидеррайтер и Мэтт Дюшен. За «Шарк» отличился Томаш Гертл.

В матче принял участие один россиянин — форвард «Нэшвилла» Яков Тренин. 25-летний хоккеист провел на льду 17 минут и три секунды.