«Нэшвилл» выиграл у «Сан-Хосе» в стартовом матче нового сезона НХЛ в Праге
7 октября в Праге (Чехия) «Нэшвилл» одержал победу над «Сан-Хосе» (4:1) в первом матче сезона-2022/23 регулярного чемпионата НХЛ.
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7 октября в Праге (Чехия) «Нэшвилл» одержал победу над «Сан-Хосе» (4:1) в первом матче сезона-2022/23 регулярного чемпионата НХЛ.
В составе «Предаторз» голы забили Кифер Шервуд, Ээли Толванен, Нино Нидеррайтер и Мэтт Дюшен. За «Шарк» отличился Томаш Гертл.
В матче принял участие один россиянин — форвард «Нэшвилла» Яков Тренин. 25-летний хоккеист провел на льду 17 минут и три секунды.
Регулярку НХЛ-2022/23 открывают матчи в рамках Global Series. 8 октября «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» также сыграют на пражской «О2 Арене». 12 октября по московскому времени сезон официально начнется и для остальных команд.