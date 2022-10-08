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09:49 (мск), источник: ТАСС

«Питтсбург» разгромил «Баффало» в предсезонном матче НХЛ. Малкин сделал три передачи

«Питтсбург» победил со счетом 7:1.

Питтсбург
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Источник: AP 2022

ТАСС, 8 октября. «Питтсбург» в субботу со счетом 7:1 обыграл «Баффало» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джейк Гюнцель (8-я минута), Сидни Кросби (10, 31), Брайан Раст (14, 60), Тай Смит (32), Дэнтон Хайнен (46), российский нападающий команды Евгений Малкин отметился тремя результативными передачами. У «Баффало» отличился Винни Хиностроза (26).

Во время загрузки произошла ошибка.

Регулярный сезон НХЛ стартовал 7 октября матчем «Нэшвилл» — «Сан-Хосе» в Праге. Первая встреча сезона в Северной Америке пройдет в ночь на 12 октября, «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Тампу». «Питтсбург» начнет регулярный чемпионат 14 октября домашней игрой против «Аризоны», «Баффало» в тот же день сыграет на своем льду с «Оттавой».

В регулярном чемпионате каждый клуб проведет 82 матча. Регулярный сезон завершится 13 апреля.

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