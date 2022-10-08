«Питтсбург» разгромил «Баффало» в предсезонном матче НХЛ. Малкин сделал три передачи

Регулярный сезон НХЛ стартовал 7 октября матчем «Нэшвилл» — «Сан-Хосе» в Праге. Первая встреча сезона в Северной Америке пройдет в ночь на 12 октября, «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Тампу». «Питтсбург» начнет регулярный чемпионат 14 октября домашней игрой против «Аризоны», «Баффало» в тот же день сыграет на своем льду с «Оттавой».