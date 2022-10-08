Василевский в новом сезоне НХЛ будет выступать в шлеме с изображением своего кота, который ушел из жизни

Напомним, что у Василевского прозвище «Большой Кот». У Андрея немаленькие габариты — рост 193 сантиметров, вес 91 килограммов. При всем при этом он обладает кошачьей пластикой и реакцией. Именно одноклубники прозвали Андрея «Большим Котом» как раз за все эти качества.