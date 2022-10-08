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10:33 (мск), источник: Sport24

Василевский в новом сезоне НХЛ будет выступать в шлеме с изображением своего кота, который ушел из жизни

Аэрограф Сильви Марсоле показал новый шлем голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.

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На шлеме изображен его покойный кот. Таким образом Василевский решил почтить память своего питомца.

«Васи почтил память своего кота, который ушел из жизни», — написала Марсоле в твиттере.

Источник: соцсети

В прошлом году Василевский опубликовал несколько фото кота с Кубком Стэнли.

Источник: соцсети

Напомним, что у Василевского прозвище «Большой Кот». У Андрея немаленькие габариты — рост 193 сантиметров, вес 91 килограммов. При всем при этом он обладает кошачьей пластикой и реакцией. Именно одноклубники прозвали Андрея «Большим Котом» как раз за все эти качества.

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