Василевский в новом сезоне НХЛ будет выступать в шлеме с изображением своего кота, который ушел из жизни
Аэрограф Сильви Марсоле показал новый шлем голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.
Аэрограф Сильви Марсоле показал новый шлем голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.
На шлеме изображен его покойный кот. Таким образом Василевский решил почтить память своего питомца.
«Васи почтил память своего кота, который ушел из жизни», — написала Марсоле в твиттере.
В прошлом году Василевский опубликовал несколько фото кота с Кубком Стэнли.
Напомним, что у Василевского прозвище «Большой Кот». У Андрея немаленькие габариты — рост 193 сантиметров, вес 91 килограммов. При всем при этом он обладает кошачьей пластикой и реакцией. Именно одноклубники прозвали Андрея «Большим Котом» как раз за все эти качества.