Гол Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Коламбус»

Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

За «Коламбус» забивали Патрик Лайне, российский нападающий Егор Чинахов и Шон Курали. Российский защитник Владислав Гавриков завершил матч с коэффициентом полезности «+2».

В первом матче нового сезона регулярного чемпионата «Вашингтон» встретится с «Бостон Брюинз». Матч состоится 13 октября. «Коламбус», в свою очередь, в этот же день сыграет с «Каролиной Харрикейнз».