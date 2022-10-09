Российского игрока клуба НХЛ наказали за толчок соперника
Российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Александра Романова наказали за толчок соперника. Об этом сообщается на сайте лиги.
Российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Александра Романова наказали за толчок соперника. Об этом сообщается на сайте лиги.
Инцидент произошел в субботу, 10 октября, в ходе предсезонного матча против «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:3). Романов применил силовой прием против форварда соперников Винсента Трочеке. За это россиянин был оштрафован на пять тысяч долларов.
22-летний Романов был обменян в «Айлендерс» из «Монреаль Канадиенс» в июле 2022 года. Игрок подписал с клубом трехлетний контракт, по которому будет зарабатывать 2,5 миллиона долларов в год.
В мае российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова также оштрафовали на пять тысяч долларов. Нападающего наказали за игру высоко поднятой клюшкой против форварда «Флориды Пантерс» Ноэля Аччари.