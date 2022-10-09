Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Трактор
Б
43
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Динамо Мн
52
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Спартак
Б
21
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Куньлунь
04
Хоккей. КХЛ
10.10
Амур
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
10.10
Металлург
Динамо М
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
8.10
Сан-Хосе
Нэшвилл
23
7.10
Нэшвилл
Сан-Хосе
41
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ. Все результаты
21:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Российского игрока клуба НХЛ наказали за толчок соперника

Российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Александра Романова наказали за толчок соперника. Об этом сообщается на сайте лиги.

АйлендерсНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Инцидент произошел в субботу, 10 октября, в ходе предсезонного матча против «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:3). Романов применил силовой прием против форварда соперников Винсента Трочеке. За это россиянин был оштрафован на пять тысяч долларов.

22-летний Романов был обменян в «Айлендерс» из «Монреаль Канадиенс» в июле 2022 года. Игрок подписал с клубом трехлетний контракт, по которому будет зарабатывать 2,5 миллиона долларов в год.

В мае российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова также оштрафовали на пять тысяч долларов. Нападающего наказали за игру высоко поднятой клюшкой против форварда «Флориды Пантерс» Ноэля Аччари.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В России выступают десятки иностранных спортсменов. Что их поражает и шокирует в нашей стране?
В «Манчестер Юнайтед» оценили вероятность ухода Роналду
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь