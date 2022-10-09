Клубы НХЛ провели обмен российскими игроками

Ранее Костина и Саморукова выставили на драфт отказов НХЛ, но никто не забрал российских игроков.

В прошлом сезоне 23-летний Костин принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав девять очков (4 шайбы + 5 голевых передач). 23-летний Саморуков минувший сезон провел в клубе АХЛ «Бейкерсфилд Кондорс». Он дебютировал в НХЛ 29 декабря 2021 года как раз в матче против «Сент-Луиса».