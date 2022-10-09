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21:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клубы НХЛ провели обмен российскими игроками

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» обменял нападающего Клима Костина в «Эдмонтон Ойлерз», в обратном направлении последовал защитник Дмитрий Саморуков, сообщается на сайте «блюзменов».

Сент-Луис
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Источник: AP 2022

Ранее Костина и Саморукова выставили на драфт отказов НХЛ, но никто не забрал российских игроков.

В прошлом сезоне 23-летний Костин принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав девять очков (4 шайбы + 5 голевых передач). 23-летний Саморуков минувший сезон провел в клубе АХЛ «Бейкерсфилд Кондорс». Он дебютировал в НХЛ 29 декабря 2021 года как раз в матче против «Сент-Луиса».

Саморуков был выбран «Ойлерз» в третьем раунде (84-й номер) драфта НХЛ-2017. Костина в том же году задрафтовал «Сент-Луис» под общим 31-м номером в первом раунде.

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