«Тампа» отстранила обвиненного в сексуальных домогательствах хоккеиста

Ранее пользователь Twitter Emily_Smith3333 обвинила Коула в домогательствах, которые происходили, когда она училась в старшей школе. Коул в это время играл в НХЛ. Хоккеист будет отстранен от работы с командой до получения результатов расследования, которое проводит лига. В клубе отметил, что полностью сотрудничают с НХЛ.

«Наша организация очень серьезно относится к этим обвинениям», — говорится в заявлении.

Сам Коул через своего агента выступил с заявлением, в котором отверг обвинения.

«Я очень серьезно отношусь к обвинениям, выдвинутым против меня. Я с нетерпением жду возможности очистить свое имя и продемонстрировать НХЛ и “Тампа-Бэй Лайтнинг”, что эти обвинения необоснованны», — говорится в заявлении.