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10:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тампа» отстранила обвиненного в сексуальных домогательствах хоккеиста

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. «Тампа-Бэй Лайтнинг» отстранила защитника Иэна Коула, которого обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Sportsnet со ссылкой на заявление клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2022

Ранее пользователь Twitter Emily_Smith3333 обвинила Коула в домогательствах, которые происходили, когда она училась в старшей школе. Коул в это время играл в НХЛ. Хоккеист будет отстранен от работы с командой до получения результатов расследования, которое проводит лига. В клубе отметил, что полностью сотрудничают с НХЛ.

«Наша организация очень серьезно относится к этим обвинениям», — говорится в заявлении.

Сам Коул через своего агента выступил с заявлением, в котором отверг обвинения.

«Я очень серьезно отношусь к обвинениям, выдвинутым против меня. Я с нетерпением жду возможности очистить свое имя и продемонстрировать НХЛ и “Тампа-Бэй Лайтнинг”, что эти обвинения необоснованны», — говорится в заявлении.

Коулу 33 года. Он перешел в «Тампу» летом 2022 года в качестве свободного агента.

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