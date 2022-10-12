Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
Вегас
34
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Северсталь
Хоккей. НХЛ
02:30
Рейнджерс
Тампа-Бэй
31
Хоккей. НХЛ
13.10
Вашингтон
Бостон
Хоккей. НХЛ
13.10
Каролина
Коламбус
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Лос-Анджелес
Вегас
34
02:30
Рейнджерс
Тампа-Бэй
31
8.10
Сан-Хосе
Нэшвилл
23
7.10
Нэшвилл
Сан-Хосе
41
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:48 (мск), источник: ТАСС

«Рейнджерс» обыграли «Тампу» в матче НХЛ. Панарин и Кучеров набрали очки

Команда из Нью-Йорка выиграла со счетом 3:1.

Рейнджерс
Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 12 октября. «Нью-Йорк Рейнджерс» в среду победил «Тампу» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Рейнджерс» дубль оформил Мика Зибанежад (24-я и 46-я минуты), второй гол он забил с передачи российского нападающего Артемия Панарина; также отличился Барклай Гудроу (51). У «Тампы» шайбу забросил Стивен Стэмкос (30), которому ассистировал россиянин Никита Кучеров.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 25 бросков. Его соотечественник Андрей Василевский, представляющий «Тампу», сделал 36 сейвов. Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов не смог завершить встречу из-за травмы, выступающие за «Тампу» защитник Михаил Сергачев и форвард Владислав Наместников очков не набрали.

Встреча «Рейнджерс» — «Тампа» стала первой игрой текущего регулярного чемпионата в Северной Америке. Сезон-2022/23 стартовал матчами между «Нэшвиллом» и «Сан-Хосе» в Праге 7 и 8 октября.

В следующем матче «Рейнджерс» 14 октября сыграют в гостях против «Миннесоты», «Тампа» 15 октября на выезде встретится с «Коламбусом».

Читайте также
Рейнджерс
3:1
0:0, 1:1, 2:0
Тампа-Бэй
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Глава Союза конькобежцев России Гуляев считает, что спорт превратился в орудие политиков
Мишин заявил, что не чувствует влияния санкций на российское фигурное катание
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь