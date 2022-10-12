Русские очаровали Америку в первом же большом матче сезона! Панарин выдал чудо-пас, Василевский без устали спасал

Дождались! Долгие месяцы ожидания позади — Национальная хоккейная лига вернулась! Да первые матчи очередного регулярного чемпионата прошли еще несколько дней назад, но это были вынесенные игры «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» в Чехии. По-настоящему длиннющий марафон сильнейшей лиги планеты стартовал в ночь со вторника на среду — встречей «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Интриги этому противостоянию добавлял тот факт, что команды весной рубились в финале Восточной конференции — тогда сильнее в шести матчах оказались «Молнии». Ну, а для российских болельшиков матч в Нью-Йорке был дополнительно интересен выходом на лед сразу 7 русских игроков — Игоря Шестеркина, Артемия Панарина Виталия Кравцова — в форме «Рейнджеров», Андрея Василевского, Михаила Сергачева, Никиты Кучерова и Владислава Наместникова в джерси с молнией на груди.

Увы, очень быстро наших игроков на площадке осталось шесть. Не повезло Виталию Кравцову, который, казалось, в этом сезоне имеет все шансы наконец-то полноценно заиграть в НХЛ. Уже во по ходу своей второй смены Кравцов был жестко атакован 109-килограммовым и 198-сантиметровым шведом Виктором Хедманом, отправившись после этого эпизода в раздевалку. Вскоре из этой раздевалки прилетел классический для НХЛ диагноз — «травма верхней части тела».

По первому периоду можно еще вспомнить крутейший сэйв Василевского — Крис Крайдер замыкал дальнюю штангу наверняка, но у кипера «Тампы» были свои планы. На этом со стартовой 20 минутке, по большому счету, все.

Главным действующим лицом второго игрового отрезка стало большинство «Лайтнинг». Сначала одно дико провалилось и подарило «Синерубашечникам» выход «2 в 1». Сергачев поехал перекрывать дальнего игрока, а Василевский не смог в одиночку справиться с Микой Зибанежадом.

Впрочем, уже через 6 минут спецбригада «Тампы» реабилитировалась, правда, для этого ей понадобился перевес в два игрока. Кучеров покатил на Стивена Стэмкоса, тот стрельнул в касание — есть первый гол команды Джона Купера в регулярке.

А вот Артемий Панарин забрасывать свою первую шайбу отказался — сам классно перехватил шайбу на чужой синей линии, сам умчался к воротам Василевского, но справиться с одним из лучших голкиперов планеты Земля не смог. 1:1 после 40 минут.

«Не идет с голами, займусь результативными передачами», — похоже именно такое решение принял Артемий Панарин в перерыве и уже спустя 6 минут после возвращения на лед подарил дубль Зибанежаду. Да, на этот раз уже «Нью-Йорк» имел численное преимущество, но менее изящным от этого пас Хлебушка на шведского партнера не стал.

Андрей Василевский продолжал тащить, но «Рейнджерс» этим вечером были заметно интереснее «Тампы», которая, кажется, совсем не случайно проиграла все четыре предсезонных матча. Окончательный счет установил Барклай Гудроу — 3:1 в пользу хозяев. Впереди нас ждет почти 9 месяцев большого хоккейного счастья!