«Вегас» на последней минуте вырвал победу у «Лос-Анджелеса» в матче НХЛ
В Лос-Анджелесе состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:3.
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Лос-АнджелесНХЛ: таблица и календарь
В Лос-Анджелесе состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:3.
В составе хозяев шайбу забрасывали Габриэль Виларди, Адриан Кемпе и Артур Калиев.
За гостей отличились Джонатан Маршессо, Джек Айкел, Уильям Карлссон и Марк Стоун. Отметим, что победную шайбу «Вегас» забил на 60-й минуте (59:34).
В следующем матче «Вегас» будет играть с «Чикаго», а «Кингз» встретятся с «Сиэтлом».