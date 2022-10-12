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11:27 (мск), источник: Sport24

«Вегас» на последней минуте вырвал победу у «Лос-Анджелеса» в матче НХЛ

В Лос-Анджелесе состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:3.

Вегас
Лос-АнджелесНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В составе хозяев шайбу забрасывали Габриэль Виларди, Адриан Кемпе и Артур Калиев.

За гостей отличились Джонатан Маршессо, Джек Айкел, Уильям Карлссон и Марк Стоун. Отметим, что победную шайбу «Вегас» забил на 60-й минуте (59:34).

В следующем матче «Вегас» будет играть с «Чикаго», а «Кингз» встретятся с «Сиэтлом».

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Лос-Анджелес
3:4
1:0, 0:1, 2:3
Вегас
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