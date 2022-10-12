«Вегас» на последней минуте вырвал победу у «Лос-Анджелеса» в матче НХЛ

В составе хозяев шайбу забрасывали Габриэль Виларди, Адриан Кемпе и Артур Калиев.

За гостей отличились Джонатан Маршессо, Джек Айкел, Уильям Карлссон и Марк Стоун. Отметим, что победную шайбу «Вегас» забил на 60-й минуте (59:34).

В следующем матче «Вегас» будет играть с «Чикаго», а «Кингз» встретятся с «Сиэтлом».