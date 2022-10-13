«Вашингтон» Овечкина потерпел поражение в стартовом матче сезона НХЛ
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» уступили «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» уступили «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) в пользу «Брюинз».
В составе победителей шайбы забросили Патрис Бержерон (8-я минута), Давид Пастрняк (16), Тейлор Холл (27), Давид Крейчи (57) и Хампус Линдхольм (59).
У хозяев арены голами отметились Энтони Манта (28) и Конор Шири (33).
Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанес три броска в створ ворот и провел девять силовых приемов, не отметившись результативными действиями.
Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провел 600-й матч в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ и записал себе в актив пять бросков. Защитник «столичных» Дмитрий Орлов нанес три броска и совершил четыре «хита».