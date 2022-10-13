«Вашингтон» Овечкина потерпел поражение в стартовом матче сезона НХЛ

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) в пользу «Брюинз».

В составе победителей шайбы забросили Патрис Бержерон (8-я минута), Давид Пастрняк (16), Тейлор Холл (27), Давид Крейчи (57) и Хампус Линдхольм (59).

У хозяев арены голами отметились Энтони Манта (28) и Конор Шири (33).

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанес три броска в створ ворот и провел девять силовых приемов, не отметившись результативными действиями.