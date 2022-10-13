Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Амур
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Торпедо
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Сибирь
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Сиэтл
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Ванкувер
53
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо
Чикаго
52
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Бостон
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Коламбус
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Торонто
43
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Анахайм
Сиэтл
ОТ
54
05:00
Эдмонтон
Ванкувер
53
04:30
Колорадо
Чикаго
52
02:00
Вашингтон
Бостон
25
02:00
Каролина
Коламбус
41
02:00
Монреаль
Торонто
43
12.10
Лос-Анджелес
Вегас
34
12.10
Рейнджерс
Тампа-Бэй
31
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вашингтон» Овечкина потерпел поражение в стартовом матче сезона НХЛ

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» уступили «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Вашингтон
БостонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) в пользу «Брюинз».

В составе победителей шайбы забросили Патрис Бержерон (8-я минута), Давид Пастрняк (16), Тейлор Холл (27), Давид Крейчи (57) и Хампус Линдхольм (59).

У хозяев арены голами отметились Энтони Манта (28) и Конор Шири (33).

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанес три броска в створ ворот и провел девять силовых приемов, не отметившись результативными действиями.

Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провел 600-й матч в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ и записал себе в актив пять бросков. Защитник «столичных» Дмитрий Орлов нанес три броска и совершил четыре «хита».

Читайте также
Вашингтон
2:5
0:2, 2:1, 0:2
Бостон
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Русский погасил долги и взял власть: в мировом спорте появилась новая сила
Прошел концлагерь и стал звездой в Японии. Забытый герой бейсбола из России
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь