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10:39 (мск), источник: Газета.Ру

Свечников первым из российских игроков забросил шайбу в новом сезоне НХЛ

Нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников стал первым из российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросившим шайбу в сезоне-2022/23.

Каролина
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Источник: Reuters

Форвард поразил ворота «Коламбус Блю Джекетс» на 50-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ, прошедшего 12 октября на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли (США).

«Каролина» одержала в этой игре победу со счетом 4:1.

Свечников за 17 минут на льду совершил два броска по воротам. Голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов сделал 39 сейвов.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о своей результативности в погоне за рекордом Уэйна Гретцки.

«Я благодарен за свои голы партнерам по звену и по другим игровым ситуациям. Что касается результативности, то порой тебе везет. Многие вещи должны сложиться в твою пользу», — цитирует Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Перед стартом нового сезона Национальной хоккейной лиги Овечкин занимал третье место в гонке бомбардиров за всю историю лиги. На его счету 780 голов. Следующая его цель — обойти Горди Хоу, который за карьеру забросил 801 шайбу. Чтобы превзойти достижение Гретцки, россиянину остается оформить 114 голов.

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