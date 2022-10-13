Свечников первым из российских игроков забросил шайбу в новом сезоне НХЛ

Форвард поразил ворота «Коламбус Блю Джекетс» на 50-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ, прошедшего 12 октября на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли (США).

«Каролина» одержала в этой игре победу со счетом 4:1.

Свечников за 17 минут на льду совершил два броска по воротам. Голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов сделал 39 сейвов.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о своей результативности в погоне за рекордом Уэйна Гретцки.

«Я благодарен за свои голы партнерам по звену и по другим игровым ситуациям. Что касается результативности, то порой тебе везет. Многие вещи должны сложиться в твою пользу», — цитирует Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).