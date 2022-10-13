Дождались — есть первый русский гол сезона в НХЛ! Ради него Свечников не пощадил двух соотечественников

Первого русского гола сезона Национальной хоккейной лиги пришлось подождать. В вынесенных матчах «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» их не случилось — Якова Тренина и Евгения Свечникова прирожденными снайперами точно не назовешь. Не сложилось и в первых играх регулярки на североамериканской земле — Никита Кучеров и Артемий Панарин предпочли заниматься ассистами.

Кто же стал автором знаковой шайбы? Ее забросил человек, о котором в межсезонье говорили слишком мало. Форвард «Каролины» Андрей Свечников на все лето будто бы пропал с радаров, лишь в конце августа заставив ненадолго вспомнить о себе — The Athletic поставил его на 6 место в списке лучших игроков НХЛ в возрасте до 23 лет.

Впрочем, тот факт, что именно Свечников-младший забил первый гол чемпионата, слишком удивительным не назовешь. В прошлом сезоне нападающий показал, что продолжает прогрессировать, впервые добравшись до отметки в 30 шайб. А в выставочных матчах забрасывал в ворота «Тампы» и «Флориды», оба раза оказываясь в списке трех звезд встречи. Можно было сделать вывод, что к стартовой игре «Харрикейнз» в регулярке Андрей подходит в отличной форме.

Не сказать, что в матче против «Коламбуса» он был одним из главных действующих лиц, но свою миссию выполнил. На 50-й минуте «Ураганы» разыгрывали большинство, а решающий бросок в итоге нанес именно Свечников. Правда, стрелял он не с чистого льда, а от борта, с серьезным сопротивлением со стороны соперника. К счастью, помогли соотечественники — Владислав Гавриков перекрыл обзор Даниилу Тарасову, а вратарь среагировать просто не смог.

Стоит отметить, что место в воротах Тарасов получил, благодаря травме основного кипера «Блю Джекетс» Элвиса Мерзликина. Не сказать, что россиянин провалился, но и на сто процентов своим шансом точно не воспользовался. Из четырех пропущенных шайб («Каролина» победила 4:1) абсолютно никакой его вины нет только в одной — Мартин Нечас расстреливал пустые ворота. Во всех остальных случаях шансы спасти команду у Даниила, кажется, имелись.