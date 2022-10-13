Овечкин озверел и жестко лупил соперников весь матч! Без его голов «Вашингтон» провалил старт сезона

Как бы обидно не было остальным российским звездам Национальной хоккейной лиги, для большинства болельщиков в нашей стране регулярный чемпионат начинается в тот день, когда свой первый матч проводит Александр Овечкин. Да, с каждым годом в лучшей лиге появляется все больше более результативных россиян, но именно стареющий Ови остается ее главной русской звездой. Так будет, пока он не решит уйти на пенсию.

Тем более, в стартовой игре каждой регулярки от Александра Великого всегда ждут много. Он сам к этому приучил. За 17 сезонов он наколотил 13 шайб в таких встречах, осталось забить еще парочку и это будет рекорд всех времен. Многие рассчитывали, что капитан «Вашингтона» установит его в ночь со среды на четверг, в матче с «Бостоном».

Но Ови находится в том возрасте и статусе, что сам решает, чем ему интересно заниматься на льду. На этот раз он решил сменить одну свою любимую профессию — снайпера, на другую — крушителя. На протяжении всех 60 минут игры будто бы вернувшийся в молодость и слегка озверевший Александр без устали колотил своих соперников. В итоге к финальной сирене у него накопилось 9 (!) хитов.

Например, вот так не повезло Джейку Дебраску.

А в этом эпизоде русский форвард придал горизонтальное положение Майку Райлли.

А что же с голами? У Ови было три попытки пробить шведского голкипера Линуса Улльмарка, но по-настоящему близок к своей цели он был дважды. Во втором периоде россиянин заряжал сразу после вбрасывания в правом круге вбрасывания — не забил и сильно расстроился.

А самый реальный шанс он упустил в концовке третьего периода — великий снайпер бросал с пятака, Улльмарк в этой ситуации вряд ли бы помог, но в дело вмешался Патрис Бержерон, который просто-напросто украл гол у Овечкина.

Нет шайб капитана, нет победы «Вашингтона» — это формула работает слишком часто, матч с «Бостоном» не стал исключением. Не спас столичную команду и вратарь-новобранец Дарси Кемпер, впрочем, к нему претензий не так уж много, оборона хозяев в этой игре позволяла сопернику слишком много.