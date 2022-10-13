Овечкин озверел и жестко лупил соперников весь матч! Без его голов «Вашингтон» провалил старт сезона
Александр Михайлович меняет профессию.
Александр Михайлович меняет профессию.
Как бы обидно не было остальным российским звездам Национальной хоккейной лиги, для большинства болельщиков в нашей стране регулярный чемпионат начинается в тот день, когда свой первый матч проводит Александр Овечкин. Да, с каждым годом в лучшей лиге появляется все больше более результативных россиян, но именно стареющий Ови остается ее главной русской звездой. Так будет, пока он не решит уйти на пенсию.
Тем более, в стартовой игре каждой регулярки от Александра Великого всегда ждут много. Он сам к этому приучил. За 17 сезонов он наколотил 13 шайб в таких встречах, осталось забить еще парочку и это будет рекорд всех времен. Многие рассчитывали, что капитан «Вашингтона» установит его в ночь со среды на четверг, в матче с «Бостоном».
Но Ови находится в том возрасте и статусе, что сам решает, чем ему интересно заниматься на льду. На этот раз он решил сменить одну свою любимую профессию — снайпера, на другую — крушителя. На протяжении всех 60 минут игры будто бы вернувшийся в молодость и слегка озверевший Александр без устали колотил своих соперников. В итоге к финальной сирене у него накопилось 9 (!) хитов.
Например, вот так не повезло Джейку Дебраску.
А в этом эпизоде русский форвард придал горизонтальное положение Майку Райлли.
А что же с голами? У Ови было три попытки пробить шведского голкипера Линуса Улльмарка, но по-настоящему близок к своей цели он был дважды. Во втором периоде россиянин заряжал сразу после вбрасывания в правом круге вбрасывания — не забил и сильно расстроился.
А самый реальный шанс он упустил в концовке третьего периода — великий снайпер бросал с пятака, Улльмарк в этой ситуации вряд ли бы помог, но в дело вмешался Патрис Бержерон, который просто-напросто украл гол у Овечкина.
Нет шайб капитана, нет победы «Вашингтона» — это формула работает слишком часто, матч с «Бостоном» не стал исключением. Не спас столичную команду и вратарь-новобранец Дарси Кемпер, впрочем, к нему претензий не так уж много, оборона хозяев в этой игре позволяла сопернику слишком много.
5:2 — победа «Бостона», а фанатам «Кэпиталз» остается радоваться только настрою Овечкина. Похоже, он по-прежнему голоден до хоккея, а значит голы и победы к команде обязаны прийти.