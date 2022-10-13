Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Амур
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Торпедо
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Сиэтл
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Ванкувер
53
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо
Чикаго
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Бостон
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Коламбус
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Торонто
43
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Анахайм
Сиэтл
ОТ
54
05:00
Эдмонтон
Ванкувер
53
04:30
Колорадо
Чикаго
52
02:00
Вашингтон
Бостон
25
02:00
Каролина
Коламбус
41
02:00
Монреаль
Торонто
43
12.10
Лос-Анджелес
Вегас
34
12.10
Рейнджерс
Тампа-Бэй
31
Хоккей. НХЛ. Все результаты
11:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Драйзайтль забил в семи стартовых матчах подряд и повторил рекорд Гретцки

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отличился в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

Эдмонтон
ВанкуверНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

26-летний немец забросил шайбу на 25-й минуте и сделал счет 1:3.

Драйзатль забивает гол в стартовом матче в семи сезонах подряд, начиная с сезона-2016/17. Он повторил рекорд Уэйна Гретцки за «Эдмонтон», который также забрасывал шайбы в стартовых матчах с 1979 по 1985 год.

В минувшем сезоне Драйзайтль провел 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 110 (55+55) очков.

Читайте также
Эдмонтон
5:3
0:2, 3:1, 2:0
Ванкувер
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь