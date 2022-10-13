Дубль Валерия Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Чикаго»
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Чикаго Блэкхоукс».
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Чикаго Блэкхоукс».
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
На 18-й минуте матча первым голом в сезоне отметился Валерий Ничушкин. Россиянин замкнул передачи Микко Рантанена и Артурри Лехконена. Второй гол Ничушкин забил на 58-й минуте матча.
Также за команду победителей забивали Эндрю Кольяно и дважды Артурри Лехконен.
Ворота хозяев защищал россиянин Александр Георгиев, который отразил 15 бросков.
Ранее состоялся матч между командами «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс», в котором сильнее оказались хозяева — 4:3. В составах команд был только один россиянин — Евгений Дадонов. Его показатель полезности — «-1».