Дубль Валерия Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Чикаго»

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На 18-й минуте матча первым голом в сезоне отметился Валерий Ничушкин. Россиянин замкнул передачи Микко Рантанена и Артурри Лехконена. Второй гол Ничушкин забил на 58-й минуте матча.

Также за команду победителей забивали Эндрю Кольяно и дважды Артурри Лехконен.

Ворота хозяев защищал россиянин Александр Георгиев, который отразил 15 бросков.