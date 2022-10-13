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10:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Валерия Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Чикаго»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Чикаго Блэкхоукс».

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Источник: Reuters

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На 18-й минуте матча первым голом в сезоне отметился Валерий Ничушкин. Россиянин замкнул передачи Микко Рантанена и Артурри Лехконена. Второй гол Ничушкин забил на 58-й минуте матча.

Также за команду победителей забивали Эндрю Кольяно и дважды Артурри Лехконен.

Ворота хозяев защищал россиянин Александр Георгиев, который отразил 15 бросков.

Ранее состоялся матч между командами «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс», в котором сильнее оказались хозяева — 4:3. В составах команд был только один россиянин — Евгений Дадонов. Его показатель полезности — «-1».

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5:2
2:1, 2:0, 1:1
Чикаго
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