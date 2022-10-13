Настоящий русский герой в Америке! Ничушкин пережил перелом, провел лето в гипсе и положил дубль в первой же игре

Прошлый сезон получился для форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина прорывным. После безголевых мучений в «Далласе» и бесконечных насмешек фанатов над его сухой серией большой российский талант наконец-то обрел себя! 25 голов в 62 матчах регулярки, 9 шайб в 20 играх плей-офф, Кубок Стэнли — это было уже очень серьезно.

Оценили прогресс Ничушкина и в «Эвеланш». Уже в начале июля Валерий получил главный контракт в своей карьере — 8 лет, $49 миллионов, мечты сбываются!

Но чемпионское лето получилось для воспитанника челябинского хоккея вовсе не безоблачным. В финальной серии плей-офф-2022 против «Тампы» форвард заработал перелом стопы. Уже после завоевания «Лавинами» заветной чашки, соцсети облетело устрашающее фото ноги хоккеиста.

«Ничушкин выступал с травмой. Он даже не был способен надеть конек без помощи медицинского персонала. Проблему с экипировкой все же получилось решить, и Валерию пришлось играть через боль. В решающем матче он провел на льду почти 23 минуты», — написал тогда журналист The Athletic Петер Бауф.

В итоге существенную часть отпуска Ничушкин провел в гипсе, к проблемам со здоровьем добавилась еще одна — россиянину не разрешили привозить Кубок Стэнли на родину. Не согласилась НХЛ и на Дубай, и на другие варианты. Но человека, прошедшего такое количество испытаний по ходу карьеры, сломать все эти неприятности, конечно не могли.

Уже в конце августа Валерий заявил, что с его ногой все в порядке, в конце сентября провел свой день с главным трофеем НХЛ в США, а в ночь с 12 на 13 октября по московскому времени вышел на лед в стартовом для «Колорадо» матче сезона — против «Чикаго». Настоящий герой!

Вечер на льду «Болл-арены» изначально планировался праздничным — под ее своды поднимали чемпионский баннер. Частичка незабываемых эмоций досталась и Джеку Джонсону, который летом сменил «Эвеланш» на «Блэкхокс».

Не стали портить праздник и хоккеисты хозяев. Эндрю Кольяно открыл счет на 14-й минуте, «Чикаго» быстро отыгрался, но тут слово взял Ничушкин — бросок Микко Рантанена, подставление на пятаке, гол! Кажется, Валерий решил сдержать летнее обещание:

«Новый контракт нужно отрабатывать. Я хочу отработать его так, чтобы болельщики меня любили. Деньги же нужно отыграть». Валерий Ничушкин

Отрабатывать контракт Ничушкин решил по полной — за пару минут до сирены об окончании матча он, при содействии Кейла Макара и того же Рантанена, реализовал большинство и оформил дубль. Просто лучший!