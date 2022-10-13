Дебютный гол Кузьменко в НХЛ не помог «Ванкуверу» обыграть на выезде «Эдмонтон»

Игра завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

«Кэнакс» вели со счётом 3:0 благодаря голам Элиаса Петтерссона, Джей Ти Миллера и Андрея Кузьменко. Примечательно, что для российского форварда «Эдмонтона» эта шайба стала дебютной в НХЛ в своём первом матче в лиге. 26-летний хоккеист замкнул передачи Джей Ти Миллера и Бо Хорвата.

За команду победителей забивали Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид и Дарнелл Нурс. А за гостей голами отметились Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Андрей Кузьменко.