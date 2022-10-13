«Запомните это имя!» НХЛ шокирована новым русским. Его затмил лишь Макдэвид

Андрей Кузьменко надолго запомнит свой дебют в Северной Америке.

Новый сезон Национальной хоккейной лиги богат на самые разные сценарии. Судьба дебютантов чемпионата — один из этих интригующих разделов. Под микроскопом будут рассматривать, например, игру первого номера последнего драфта НХЛ Юрая Слафковски. Дебют талантливого словака за «Монреаль» ярким не получился, но и провальным его назвать нельзя. Совсем другое дело — Андрей Кузьменко.

Спустя 8 сезонов «армейских» похождений в Континентальной хоккейной лиге россиянин решил попробовать свои силы в Северной Америке. Выбор Андрея пал на «Ванкувер», где уже зажигает его соотечественник Василий Подколзин. Контракт с «Кэнакс» был рассчитан на один год с зарплатой в размере 950 тысяч долларов. Много это или мало — вопрос второстепенный. Куда важнее, что Кузьменко выбрал клуб, близкий ему по душе. А выбор, как утверждал агент хоккеиста Дэн Мильштейн, у его клиента был широкий.

«За последние четыре года практически все 32 клуба НХЛ вышли с нами на связь и провели с нами диалог. В финал попало шесть команд. Мы лично поехали по городам, посмотрели варианты, пообщались с главными тренерами и генеральными менеджерами. В конечном результате Андрею наибольший комфорт принес диалог с “Ванкувером”. Поэтому он и принял решение продолжить свою карьеру в “Кэнакс”, — говорил Мильштейн в интервью РИА Новости.

Откладывать дело в долгий ящик Кузьменко не стал и в новой команде стартовал с места в карьер. Уже в предсезонке Андрей проявил себя ярко и набрал 6 очков (3+3) в четырех матчах. Портал Dobber Hockey даже включил россиянина в топ-7 главных открытий накануне старта нового розыгрыша НХЛ. Помимо этого Кузьменко создал вокруг себя благоприятный фон за счет выступлений на публике: его интервью и открытое общение с североамериканскими журналистами стали сигналом о том, что хоккеист чувствует себя уверенно в непривычных для себя условиях.

Подтвердил это Кузьменко и в своем дебютном матче в Национальной хоккейной лиге. К счастью или к сожалению для Андрея, его старт нхловской карьеры пришелся на выезд в Эдмонтон к грозным «Ойлерз» с несравненными Леоном Драйзайтлем и Коннором Макдэвидом в составе. Но звездный статус двух инопланетян из стана «нефтяников» нисколько не смутил российского дебютанта.

Уже на второй минуте встречи Кузьменко напугал своим прессингом Дилана Холлоуэя и заставил того совершить чудовищную ошибку при выходе из зоны. Вовремя сыгравшему на перехвате Элиасу Петтерссону уже не составило труда довести дело до гола. «Ассист в уме» Андрею вполне можно зачесть.

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Этот гол настолько ошарашил хозяев арены «Роджерс Плэйс», что менее чем через минуту они проспали еще один гол — Джей Ти Миллер полностью деклассировал Джека Кэмпбелла, вновь подчеркнувшего большие проблемы «Эдмонтона» во вратарской линии. На фоне успеха «Ванкувер» буквально разрывал «Ойлерз» по всем фронтам и вполне мог добиться увеличения своего преимущества, как минимум, в два раза уже в первом периоде. Но своего соперника «касатки» пощадили и остальные голы оставили на потом. Свою шайбу приберег и Кузьменко.

Едва выйдя на второй период, Андрей мгновенно реализовал третью попытку большинства «Кэнакс» и оформил свой первый гол в НХЛ. Причем ранее никому в истории франшизы еще не удавалось дебют в лиге шайбой в большинстве — уже какой-никакой рекорд!

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Такой яркий старт россиянина ожидаемо вызвал бурную реакцию у болельщиков в соцсетях.

«Кузьменко — наш лучший русский со времен Павла Буре», — написал пользователь с никнеймом @TylerMyers.

«Рывок Кузьменко, подобный тому, что он совершил перед голом Петтерссона, точно поможет нам улучшить результативность в этом сезоне», — добавил @jaz_lottay.

«Кузьменко будто бы чувствует себя как дома», — считает @AZURE_CHIEF.

«Я очень впечатлен его передачами, тем, как он видит площадку. Он видит те пути, которые большинство других игроков не замечают», — отметил @GrahamM1228.

«Андрей Кузьменко. Запомните это имя», — заключила пресс-служба НХЛ.

И имя российской звезды совершенно точно запомнят. Остается только рассчитывать на то, что с лучшей стороны. Вероятно, сегодня Андрей и стал бы одной из главных звезд встречи, но у «Эдмонтона» есть Макдэвид.

Дикий канадец потому и является лучшим хоккеистом мира, что не видит никаких препятствий. Именно благодаря действиям Макди «Эдмонтон» сотворил яркий камбэк и, отыгравшись с 0:3, добился волевой победы — 5:3. Еще во втором периоде усилиями Макдэвида «Ойлерз» оперативно реализовали два большинства. В первом случае «нефтяникам» потребовалось всего 18 секунд, в течение которых капитан «Эдмонтона» ассистировал немецкому зверю Леону Драйзайтлю. Во втором же Макдэвиду хватило на гол и того меньше — шесть секунд. Под занавес периода Коннор даже удалился, сфолив на Подколзине, и своим удалением помог «Ойлерз» сравнять счет в меньшинстве.