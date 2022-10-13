В «Вашингтоне» рассказали о желании Гретцки сопровождать Овечкина на матчах

«Уэйн Гретцки постоянно звонит мне и говорит: “Алекс меня обойдет. Я хочу быть с командой, когда это произойдет”», — заявил Леонсис. Он пояснил, что экс-хоккеист начнет путешествовать с клубом, когда Овечкин приблизится к его рекорду в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Ранее шведский нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрем назвал Овечкина единственным, кто способен превзойти достижение Гретцки. «Будет интересно увидеть. Если кто и может взять эту планку, так это только Ови», — сказал он.