«Питтсбург» победил «Аризону» в матче НХЛ. Малкин забросил первую шайбу в сезоне
Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу «Питтсбурга».
Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу «Питтсбурга».
ТАСС, 14 октября. «Питтсбург» дома со счетом 6:2 победил «Аризону» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра стала первой для обеих команд в новом сезоне.
В составе победителей шайбы забросили Сидни Кросби (2-я минута), Джейсон Цукер (5), Джейк Гюнцель (6), российский нападающий Евгений Малкин (40), Брайан Раст (56) и Каспери Капанен (58). У «Аризоны» отличился Ник Ричи (37, 45). Малкин был признан второй звездой матча.
Кросби, помимо гола, отметился в матче двумя передачами, что позволило ему обогнать Александра Овечкина по показателю набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь на счету Кросби 1 412 очков, он занимает 20-е место в истории лиги по этому показателю. Овечкин, набравший 1 410 очков, переместился на 21-ю строчку.
В следующем матче «Питтсбург» 16 октября примет «Тампу», «Аризона» в этот же день в гостях сыграет с «Бостоном».
В другом матче игрового дня «Филадельфия» дома победила «Нью-Джерси» со счетом 5:2. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился двумя голевыми передачами, он набрал первые очки в сезоне. Его соотечественник и одноклубник Егор Замула баллов за результативность не набрал.
«Баффало» в ночь на пятницу дома обыграл «Оттаву» (4:1). Российский защитник Илья Любушкин, дебютировавший за «Баффало», отдал голевой пас. Его соотечественник из «Оттавы» защитник Артем Зуб не отметился результативными действиями.