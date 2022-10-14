«Питтсбург» победил «Аризону» в матче НХЛ. Малкин забросил первую шайбу в сезоне

ТАСС, 14 октября. «Питтсбург» дома со счетом 6:2 победил «Аризону» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра стала первой для обеих команд в новом сезоне.

В составе победителей шайбы забросили Сидни Кросби (2-я минута), Джейсон Цукер (5), Джейк Гюнцель (6), российский нападающий Евгений Малкин (40), Брайан Раст (56) и Каспери Капанен (58). У «Аризоны» отличился Ник Ричи (37, 45). Малкин был признан второй звездой матча.

Кросби, помимо гола, отметился в матче двумя передачами, что позволило ему обогнать Александра Овечкина по показателю набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь на счету Кросби 1 412 очков, он занимает 20-е место в истории лиги по этому показателю. Овечкин, набравший 1 410 очков, переместился на 21-ю строчку.

В следующем матче «Питтсбург» 16 октября примет «Тампу», «Аризона» в этот же день в гостях сыграет с «Бостоном».

В другом матче игрового дня «Филадельфия» дома победила «Нью-Джерси» со счетом 5:2. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился двумя голевыми передачами, он набрал первые очки в сезоне. Его соотечественник и одноклубник Егор Замула баллов за результативность не набрал.