Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Сиэтл
14
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Чикаго
10
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари
Колорадо
53
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Рейнджерс
37
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Даллас
14
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Флорида
13
Хоккей. НХЛ
02:30
Торонто
Вашингтон
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Оттава
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Аризона
62
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Нью-Джерси
52
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Северсталь
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:30
Лос-Анджелес
Сиэтл
14
05:00
Вегас
Чикаго
10
04:30
Калгари
Колорадо
53
03:00
Миннесота
Рейнджерс
37
03:00
Нэшвилл
Даллас
14
02:30
Айлендерс
Флорида
13
02:30
Торонто
Вашингтон
32
02:00
Баффало
Оттава
41
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:37 (мск), источник: ТАСС

«Питтсбург» победил «Аризону» в матче НХЛ. Малкин забросил первую шайбу в сезоне

Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу «Питтсбурга».

Питтсбург
Аризона
Баффало
Оттава
Филадельфия
Нью-ДжерсиНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

ТАСС, 14 октября. «Питтсбург» дома со счетом 6:2 победил «Аризону» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра стала первой для обеих команд в новом сезоне.

В составе победителей шайбы забросили Сидни Кросби (2-я минута), Джейсон Цукер (5), Джейк Гюнцель (6), российский нападающий Евгений Малкин (40), Брайан Раст (56) и Каспери Капанен (58). У «Аризоны» отличился Ник Ричи (37, 45). Малкин был признан второй звездой матча.

Кросби, помимо гола, отметился в матче двумя передачами, что позволило ему обогнать Александра Овечкина по показателю набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь на счету Кросби 1 412 очков, он занимает 20-е место в истории лиги по этому показателю. Овечкин, набравший 1 410 очков, переместился на 21-ю строчку.

В следующем матче «Питтсбург» 16 октября примет «Тампу», «Аризона» в этот же день в гостях сыграет с «Бостоном».

В другом матче игрового дня «Филадельфия» дома победила «Нью-Джерси» со счетом 5:2. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился двумя голевыми передачами, он набрал первые очки в сезоне. Его соотечественник и одноклубник Егор Замула баллов за результативность не набрал.

«Баффало» в ночь на пятницу дома обыграл «Оттаву» (4:1). Российский защитник Илья Любушкин, дебютировавший за «Баффало», отдал голевой пас. Его соотечественник из «Оттавы» защитник Артем Зуб не отметился результативными действиями.

Читайте также
Питтсбург
6:2
3:0, 1:1, 2:1
Аризона
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Федерации санного спорта рассказали, почему россияне не получили призовые за сезон
Титов отреагировал на бойкот итальянцами конгресса FIG в связи с участием в нем россиян
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь