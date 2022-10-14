Гол и три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту» в матче НХЛ

ТАСС, 14 октября. «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях со счетом 7:3 обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на пятницу.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 2, 14.10.2022, 3:00 Миннесота 3 Рейнджерс 7

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Крис Крайдер (5-я и 55-я минуты), Адам Фокс (17), Артемий Панарин (19), Филип Хитил (37), Винсент Трочек (45) и Каапо Какко (46). У «Миннесоты» отличились Матс Цуккарелло (48) и Мэтт Болди (46, 47). Панарин также отметился тремя передачами, на его счету теперь 5 очков (1 гол + 4 передачи) в двух играх. Российский форвард был признан первой звездой матча.

Соотечественник и одноклубник Панарина вратарь Игорь Шестеркин отразил 33 броска. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился передачей, набрав первый результативный балл в регулярном чемпионате. В прошлом сезоне Капризов побил клубный рекорд по количеству набранных очков в одном сезоне НХЛ, а также обновил достижения по числу голов и передач в одном чемпионате.

«Рейнджерс» провели вторую игру в новом сезоне, ранее команда дома обыграла «Тампу» (3:1). Для «Миннесоты» матч стал первым в регулярном чемпионате. В следующей игре «Рейнджерс» в гостях встретятся с «Виннипегом» 15 октября, «Миннесота» днем позднее примет «Лос-Анджелес».

Победы «Флориды» и «Торонто»

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 2, 14.10.2022, 2:30 Айлендерс 1 Флорида 3

В другом матче игрового дня «Флорида» в гостях обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1). Российский нападающий «Айлендерс» Никита Сошников провел первый матч в НХЛ с 2018 года, тогда он выступал за «Сент-Луис». Вратарь ньюйоркцев Илья Сорокин отразил 26 бросков, российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский — 31. Защитник Александр Романов провел дебютный матч за «Айлендерс».

«Торонто» в пятницу дома победил «Вашингтон» (3:2). Российские игроки столичной команды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали. Вратарь Илья Самсонов, ранее выступавший за «Вашингтон», провел дебютный матч в составе «Торонто», он отразил 24 броска из 26.