Овечкин превращается в неудачника? Русская суперзвезда мучается без голов и проигрывает принципиальные матчи

Первый матч сезона у Александра Овечкина не задался. 9 сокрушительных силовых приемов — это, конечно, красиво и здорово, но от главной русской суперзвезды НХЛ все-таки привыкли ждать другого. Голов и побед. «Бостону» Ови не забил (что в стартовых играх регулярки с ним случается крайне редко), а его команда получила достаточно болезненные 2:5.

К счастью, календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по традиции составлен очень плотно — уже через сутки у Александра Великого и партнеров появился шанс реабилитироваться. Выездная игра против «Торонто» выглядел особенно принципиальной именно для капитана «Кэпиталз». По двум причинам:

ворота «Мэйпл Лифс» в этой встрече занял Илья Самсонов — летом он перебрался в Канаду как раз из «Вашингтона», ряд болельщиков считает, что одной из причин расставания «Столичных» с голкипером могло быть личное недовольство им Овечкина, которое нередко выражалось вполне открыто.

лидером «Торонто» уже не первый год является американец Остон Мэттьюс — его называют наследником Ови в вопросе снайперских дарований, ну и, конечно же, его конкурентом в борьбе за очередной «Морис Ришар Трофи».

Увы, обе важные для себя дуэли 37-летний форвард «Кэпиталз» проиграл. В атаке дела у него пока вообще не ладятся. Например, за первое большинство гостей в матче Овечкин ни разу не стрельнул по воротам — такое с ним случается крайне редко. Да, на протяжении этих двух минут он проверил штангу, но она равносильна промаху. В итоге 3 из 4 бросков Александра за матч пришлись на еще один розыгрыш лишнего — на этом все. Пробить бывшего партнера по команде Великая Восьмерка не смогла.

Во-вторых, капитан «Столичных» заработал уже третий в сезоне минус — да, главная вина в этом голе лежит на Дмитрии Орлове, который упустил за спину Калле Йернкрука. Ови же просто исполнил роль стороннего наблюдателя. Но вряд ли ему от этого сильно легче.

В-третьих, решающую шайбу в сегодняшней игре забросил именно Мэттьюс. Его подправление не выглядело слишком уж опасным, но голкипер Чарли Линдгрен допустил серьезную ошибку.

Самсонов тоже не был безгрешен, например, не справился с простым броском Маркуса Юханссона, но в итоге все-таки праздновал очень важную для себя победу.