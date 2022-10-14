Русского ветерана жестко обидели в Америке — уронили на лед и били в лицо. Месть Малкина получилась легендарной

Это было непростое межсезонье для болельщиков «Питтсбург Пингвинз». Закончились контракты двух возрастных игроков Криса Летанга и Евгения Малкина, мнения фанатов о том, достойны ли они новых соглашений разделились. А вот в клубе забывать о заслугах легенд не стали и продлили отношения с ними — с канадцем на 6 лет, с россиянином на 4. Таким образом, Малкина, Летанга и Сидни Кросби ждал уже 17-й совместный сезон кряду. Перед его началом Евгений категорически отказывался называть себя ветераном:

«Мы не ветераны. Мы еще молодые (со смехом). В моем понимании, возраст ничего не значит. Есть большой опыт — вот это важно. У нас есть молодые ребята, и мы стараемся им помогать. Быть лидерами». Евгений Малкин

В качестве бонуса за тяжелое лето «Питтсбург» и его поклонники получили идеальный подарок на старте сезона — домашний матч с «Аризоной». Несчастные «Койотис» в этой регулярке с вероятностью 99,9% займут последнюю строчку, а потому выглядели для «Пингвинз» надежным поставщиком очков. С этой ролью гости справились на отлично.

Уже спустя 5 минут после стартового вбрасывания клубу из Пенсильвании можно было записывать два набранных очка — к этому моменту «Пингвины» отличились уже 3 раза. Первую шайбу сезона в их составе забросил Сидни Кросби — чем в этом эпизоде занимались игроки «Аризоны» остается загадкой.

Малкин в стартовом периоде промолчал, зато стал участником очень неприятного для самого себя эпизода. Американский защитник Шейн Гостисбеер не показал никакого уважения к легенде, подсел под россиянина и уронил его на лед. Эпизод на этом не закончился, на льду завязалась легкая потасовка, а канадец Ник Ричи успел от души помесить перчаткой лицо Евгения.

Простить такое Малкин, естественно, не мог. В середине второй двадцатиминутки перед «Койотами» забрезжила надежда — они отыграли один гол. Тут-то российский ветеран и отомстил своим обидчикам. На реализацию численного большинства у «Питтсбурга» ушло 7 секунд, а в ассистентах у Джино оказались Летанг и Кросби. Что сказать — месть получилась по настоящему легендарной!