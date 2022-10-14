Русские гении в ударе! Панарин и Шестеркин смели с пути «Миннесоту», заставив провалиться Капризова

Панарин и Шестеркин против Капризова и Цуккарелло — это должна была быть битва будущих претендентов на «Харт Трофи», благо недостатка в прогнозах об этом перед стартом сезона не было. «Рейнджеры» уже успели потерять Виталия Кравцова, который выбыл из-за травмы в первом матче сезона против «Тампы», и это побудило тренерский штаб ньюйоркцев слегка поменять сочетания. В первую тройку к Зибанеджаду и Крайдеру был отправлен Каапо Какко, а Артемий Панарин играл во втором звене с Винсентом Трочеком и Алексисом Лафренье.

Звено Хлебушка набрало в матче против «Миннесоты» 8 очков (4 — у Панарина, по 2 — у Трочека и Лафренье), а Какко стал автором самого эффектного гола. При счете 5:2 в пользу «Рейнджерс» 18-летний финн блеснул индивидуальным мастерством, накрутив в зоне «Дикарей» практически всю пятерку соперников и не оставив шанса голкиперу Марку-Андре Флери.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wurnDwGTsjc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Панарин был на высоте, проявив себя настоящим лидером и логично стал первой звездой встречи. Его гол стал третьим для «Рейнджерс» в этой игре и мог бы стать победным, но шайба Мэтта Болди в концовке чуть изменила расстановку.

Игорь Шестеркин отразил 33 броска из 36 и несколько раз блестяще выручил одноклубников прекрасными сейвами. В одном из эпизодов он просто украл гол у Кирилла Капризова.

«Могу сказать одно — “Рейнджеры” будут отчаянно защищать Шестеркина от нападок соперников в этом сезоне. И это правильно», — оценил стычку после того сэйва обозреватель LoHud Винс Меркольяно.