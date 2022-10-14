Русские гении в ударе! Панарин и Шестеркин смели с пути «Миннесоту», заставив провалиться Капризова
У Хлебушка 4 очка.
У Хлебушка 4 очка.
Панарин и Шестеркин против Капризова и Цуккарелло — это должна была быть битва будущих претендентов на «Харт Трофи», благо недостатка в прогнозах об этом перед стартом сезона не было. «Рейнджеры» уже успели потерять Виталия Кравцова, который выбыл из-за травмы в первом матче сезона против «Тампы», и это побудило тренерский штаб ньюйоркцев слегка поменять сочетания. В первую тройку к Зибанеджаду и Крайдеру был отправлен Каапо Какко, а Артемий Панарин играл во втором звене с Винсентом Трочеком и Алексисом Лафренье.
Звено Хлебушка набрало в матче против «Миннесоты» 8 очков (4 — у Панарина, по 2 — у Трочека и Лафренье), а Какко стал автором самого эффектного гола. При счете 5:2 в пользу «Рейнджерс» 18-летний финн блеснул индивидуальным мастерством, накрутив в зоне «Дикарей» практически всю пятерку соперников и не оставив шанса голкиперу Марку-Андре Флери.
Панарин был на высоте, проявив себя настоящим лидером и логично стал первой звездой встречи. Его гол стал третьим для «Рейнджерс» в этой игре и мог бы стать победным, но шайба Мэтта Болди в концовке чуть изменила расстановку.
Игорь Шестеркин отразил 33 броска из 36 и несколько раз блестяще выручил одноклубников прекрасными сейвами. В одном из эпизодов он просто украл гол у Кирилла Капризова.
«Могу сказать одно — “Рейнджеры” будут отчаянно защищать Шестеркина от нападок соперников в этом сезоне. И это правильно», — оценил стычку после того сэйва обозреватель LoHud Винс Меркольяно.
Кирилл Капризов отметился одной голевой передачей и завершил матч с обескураживающим показателем полезности «-4». Его тройка была самой заметной в составе «Миннесоты», но против мощи нападения «Рейнджерс» Кирилл ничего не смог поделать. «Рейнджеры», в свою очередь, показали великолепный хоккей в нападении и сделали шаг к тому, чтобы подтвердить авансы и прогнозы, по которым им прочат минимум выход в финал Восточной конференции.