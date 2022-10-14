Шайба Ничушкина не спасла «Колорадо» от поражения в матче НХЛ против «Калгари»

ТАСС, 14 октября. «Колорадо» в ночь на пятницу проиграл «Калгари» со счетом 3:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Бретт Ричи (12-я минута), Диллон Дюбе (23), Расмус Андерссон (35), Тайлер Тоффоли (42) и Элиас Линдхольм (43). У «Колорадо» отличились Боуэн Байрэм (2), Натан Маккиннон (44) и российский нападающий Валерий Ничушкин (52).

На счету Ничушкина теперь три очка в двух играх, в предыдущем матче против «Чикаго» (5:2) он отличился дублем. «Калгари» провел первую игру в сезоне.

В следующем матче «Колорадо» 18 октября встретится на выезде с «Миннесотой», «Калгари» двумя днями ранее в гостях сыграет с «Эдмонтоном».