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12:01 (мск), источник: ТАСС

Шайба Ничушкина не спасла «Колорадо» от поражения в матче НХЛ против «Калгари»

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Калгари».

Калгари
Колорадо
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Источник: Reuters

ТАСС, 14 октября. «Колорадо» в ночь на пятницу проиграл «Калгари» со счетом 3:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Бретт Ричи (12-я минута), Диллон Дюбе (23), Расмус Андерссон (35), Тайлер Тоффоли (42) и Элиас Линдхольм (43). У «Колорадо» отличились Боуэн Байрэм (2), Натан Маккиннон (44) и российский нападающий Валерий Ничушкин (52).

На счету Ничушкина теперь три очка в двух играх, в предыдущем матче против «Чикаго» (5:2) он отличился дублем. «Калгари» провел первую игру в сезоне.

В следующем матче «Колорадо» 18 октября встретится на выезде с «Миннесотой», «Калгари» двумя днями ранее в гостях сыграет с «Эдмонтоном».

«Колорадо» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии розыгрыша 2022 года команда победила «Тампу» (4−2).

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Калгари
5:3
1:1, 2:0, 2:2
Колорадо
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