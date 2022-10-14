«Вегас» всухую обыграл «Чикаго». «Лос-Анджелес» потерпел второе поражение подряд

В составе «рыцарей» автором единственной заброшенной шайбы стал Пол Коттер, отличившийся с передачи Зака Уайтклауда в середине второго периода. Залогом победы «Вегаса» в этом матче стала безупречная игра голкипера Логана Томпсона, отразившего все 27 бросков по воротам. У его визави из «Чикаго» Алекса Стэлока — 36 сейвов.