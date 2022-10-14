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03:00
Миннесота
Рейнджерс
37
03:00
Нэшвилл
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Айлендерс
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12:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вегас» всухую обыграл «Чикаго». «Лос-Анджелес» потерпел второе поражение подряд

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Чикаго Блэкхоукс».

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Источник: Reuters

Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0.

В составе «рыцарей» автором единственной заброшенной шайбы стал Пол Коттер, отличившийся с передачи Зака Уайтклауда в середине второго периода. Залогом победы «Вегаса» в этом матче стала безупречная игра голкипера Логана Томпсона, отразившего все 27 бросков по воротам. У его визави из «Чикаго» Алекса Стэлока — 36 сейвов.

В заключительном матче игрового дня «Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду проиграл «Сиэтл Кракен» — 1:4. В составе гостей отличились Джейден Шварц, Брэндон Танев, Александер Веннберг и Адам Ларссон, а за «Кингз» забросил Алекс Иафалло.

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1:0
0:0, 1:0, 0:0
Чикаго
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