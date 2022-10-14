Артемия Панарина признали первой звездой дня в НХЛ
Россиянин в игре против «Миннесоты» забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.
Миннесота
Рейнджерс
Даллас
ФиладельфияНХЛ: таблица и календарь
Россиянин в игре против «Миннесоты» забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.
ТАСС, 14 октября. Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба лиги.
В ночь на пятницу «Рейнджерс» в гостях со счетом 7:3 обыграли «Миннесоту», Панарин забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. На его счету 5 очков (1 гол + 4 передачи) в двух играх сезона.
Второй звездой признан нападающий «Далласа» Мэйсон Марчмент, ставший автором двух шайб в гостевом матче против «Нэшвилла» (4:1).
Третьей звездой стал форвард «Филадельфии» Трэвис Конекны, забросивший две шайбы в домашнем матче против «Нью-Джерси» (5:2).