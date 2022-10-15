В «Вашингтоне» провели разговор с Овечкиным о спецоперации на Украине

«Я точно не знаю, как он (Овечкин) относится к происходящему. Он хочет быть верным своей стране. Я понимаю, что происходит. У меня есть своя точка зрения, но я не знаю, что думают обо всем этом российские игроки», — цитирует The Athletic Маклеллана.
Овечкину 37 лет, он является воспитанником московского «Динамо», в составе которого в 2013 году завоевал Кубок Гагарина. В 2018 году в составе «Вашингтона» он выиграл Кубок Стэнли. Россиянин с 780 шайбами занимает третье место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), уступая лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).