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10:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Вашингтоне» провели разговор с Овечкиным о спецоперации на Украине

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан заявил, что беседовал с капитаном команды Александром Овечкиным о ситуации на Украине.

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Источник: AP 2022

«Я точно не знаю, как он (Овечкин) относится к происходящему. Он хочет быть верным своей стране. Я понимаю, что происходит. У меня есть своя точка зрения, но я не знаю, что думают обо всем этом российские игроки», — цитирует The Athletic Маклеллана.

Овечкину 37 лет, он является воспитанником московского «Динамо», в составе которого в 2013 году завоевал Кубок Гагарина. В 2018 году в составе «Вашингтона» он выиграл Кубок Стэнли. Россиянин с 780 шайбами занимает третье место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), уступая лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

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