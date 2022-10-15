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09:42 (мск), источник: ТАСС

«Тампа» обыграла «Коламбус» в матче НХЛ. Наместников и Сергачев отдали по две передачи

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Тампы».

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Источник: Reuters

ТАСС, 15 октября. «Тампа» в гостях со счетом 5:2 победила «Коламбус» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на субботу.

В составе «Тампы» шайбы забросили Кори Перри (15-я минута), Стивен Стэмкос (16, 48), Росс Колтон (19) и Кэл Фут (28). У «Коламбуса» отличились Джонни Гудро (3) и Густав Нюквист (16). Шведский защитник Виктор Хедман провел 900-й матч в НХЛ, с момента дебюта в лиге он выступает за «Тампу».

Российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников отметился двумя результативными передачами. Форвард перешел в команду в межсезонье, ранее он уже играл за «Тампу» с 2013 по 2018 год. Его соотечественник и одноклубник Михаил Сергачев, выступающий на позиции защитника, также отдал два голевых паса. Хоккеисты набрали первые очки в сезоне. Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров результативными действиями не отметился, вратарь Андрей Василевский отразил 26 бросков по своим воротам.

Российские игроки «Коламбуса» защитник Владислав Гавриков и нападающий Егор Чинахов очков не набрали. Голкипер Даниил Тарасов отразил 34 броска.

Поражение в матче стало вторым подряд для «Коламбуса», ранее команда в гостях проиграла «Каролине» (1:4). «Тампа» в первой игре на выезде уступила «Рейнджерс» (1:3).

В следующем матче «Коламбус» 16 октября в гостях сыграет с «Сент-Луисом», «Тампа» в этот же день на выезде встретится с «Питтсбургом».

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