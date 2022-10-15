Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Адмирал
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Амур
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург
Торпедо
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Каролина
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Сибирь
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Рейнджерс
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Тампа-Бэй
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт
Монреаль
30
Хоккей. НХЛ
20:00
Баффало
Флорида
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:30
Сан-Хосе
Каролина
12
03:00
Виннипег
Рейнджерс
41
02:00
Коламбус
Тампа-Бэй
25
02:00
Детройт
Монреаль
30
14.10
Лос-Анджелес
Сиэтл
14
14.10
Вегас
Чикаго
10
14.10
Калгари
Колорадо
53
14.10
Нэшвилл
Даллас
14
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Передача Панарина не помогла «Рейнджерс» уйти от поражения в матче с «Виннипегом»

В ночь на 15 октября на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».

Виннипег
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Сэм Ганье, Кайл Коннор, а также двумя голами отметился Марк Шайфли.

У «Рейнджерс» единственную шайбу забросил Драйден Хайнт. Ему ассистировали Винсент Трочек и российский форвард Артемий Панарин.

За пять минут до окончания матча счёт был равным, однако три шайбы «Виннипега» за четыре минуты позволили хозяевам уверенно обыграть «Рейнджерс».

Отметим, что сделанный по ходу матча ассист позволил Панарину повторить клубное достижение «Рейнджерс» 30-летней давности. Россиянин отдал пятую результативную передачу в трёх первых играх НХЛ. Последними игроками «Рейнджерс», кому покорялось подобное достижение, были Марк Мессье и Брайан Лич в сезоне-1992/1993.

Читайте также
Виннипег
4:1
1:0, 0:0, 3:1
Рейнджерс
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкин на старте сезона — грусть. Нет голов и проблемы со скоростью
Последний бой перед армией. Минеев решил вернуться к истокам
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь