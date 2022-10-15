Передача Панарина не помогла «Рейнджерс» уйти от поражения в матче с «Виннипегом»

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Сэм Ганье, Кайл Коннор, а также двумя голами отметился Марк Шайфли.
У «Рейнджерс» единственную шайбу забросил Драйден Хайнт. Ему ассистировали Винсент Трочек и российский форвард Артемий Панарин.
За пять минут до окончания матча счёт был равным, однако три шайбы «Виннипега» за четыре минуты позволили хозяевам уверенно обыграть «Рейнджерс».
Отметим, что сделанный по ходу матча ассист позволил Панарину повторить клубное достижение «Рейнджерс» 30-летней давности. Россиянин отдал пятую результативную передачу в трёх первых играх НХЛ. Последними игроками «Рейнджерс», кому покорялось подобное достижение, были Марк Мессье и Брайан Лич в сезоне-1992/1993.