Передача Панарина не помогла «Рейнджерс» уйти от поражения в матче с «Виннипегом»

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Сэм Ганье, Кайл Коннор, а также двумя голами отметился Марк Шайфли.

У «Рейнджерс» единственную шайбу забросил Драйден Хайнт. Ему ассистировали Винсент Трочек и российский форвард Артемий Панарин.

За пять минут до окончания матча счёт был равным, однако три шайбы «Виннипега» за четыре минуты позволили хозяевам уверенно обыграть «Рейнджерс».